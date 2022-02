Slovenskí futsalisti vo štvrťfinále nestačili na Španielsko, power-play im nepomohla (video)

Slovenská mužská reprezentácia vo futsale účinkovanie na majstrovstvách Európy v Holandsku skončila vo štvrťfinále. Zverenci trénera Mariána Berkyho v súlade s papierovými predpokladmi v utorkovom súboji v Amsterdame o postup medzi kvarteto najlepších podľahli Španielom 1:5 (0:3).

Slovenskí futsalisti sa premiérovo v histórii predstavili na ME a v konečnom účtovaní napokon obsadili ôsmu priečku spomedzi šestnástich účastníkov.

Proti obhajcom striebra nemali nárok

Slováci v základnej C-skupine podľahli Rusom 1:7, potom remizovali s Poliakmi 2:2 a zdolali Chorvátov 5:3. Vybojovali si postup do vyraďovacej časti, no v súboji proti víťazom D-skupiny a obhajcom striebra z predchádzajúceho šampionátu už „nemali nárok“. Reprezentanti Španielska v semifinále vyzvú výber Portugalska, pôjde o reprízu finále z predchádzajúcich ME. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Ukrajina a Rusko.

Začiatok duelu Slovákom nevyšiel a už v 2. minúte brankára Mareka Karpiaka prekonal Miguel Mellado. V prvom polčase sa do listiny strelcov zapísali aj skúsený Sergio Lozano a Raúl Campos. Slovenskí reprezentanti v istých fázach prvej polovice duelu držali súpera na jeho polovici, keďže kouč Berky siahol k hre bez brankára, skorigovať sa však Slovákom nepodarilo.

Serbin vsietil čestný úspech

Po zmene strán pokračovala hra tímu SR v power-play a v 24. minúte však Španieli získali loptu, ktorá smerovala do bránky. Keďže Martin Směřička chcel zabrániť jej prieniku za čiaru, úmyselne zahral rukou mimo pokutového územia a dostal za to červenú kartu. A z následného priameho kopu Španieli zvýšili na 4:0 zásluhou Mellada. Slovenskému výberu sa neskôr podarilo skorigovať gólom Petra Serbina, no posledné slovo v tomto súboji mal Raúl Campos a ten stanovil na konečných 5:1 pre Španielov.

Do štvrťfinále ME postúpili po dva najúspešnejšie tímy z každej zo štyroch základných skupín. Futsalové ME majú premiérovo až 16 účastníkov, od roku 2010 mal záverečný turnaj kontinentálneho šampionátu po 12 tímov. Zlato zo Slovinska 2018 obhajujú hráči Portugalska. Turnaj sa začal v stredu 19.1. a vyvrcholí 6.2. finálovým súbojom v Amsterdame.