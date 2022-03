Slovenskí hádzanári mali príležitosť hrať po 12 rokoch na majstrovstvách sveta, no v Belgicku zlyhali

Hádzanári Slovenska sa nepredstavia na budúcoročných majstrovstvách sveta, ktoré v januári 2023 budú hostiť Švédsko a Poľsko. Hráči spod Tatier nezvládli posledný kvalifikačný krok.

V sobotňajšom dueli v belgickom Hasselte podľahli domácim reprezentantom 26:31, čo im v súčte s triumfom na vlastnej palubovke (28:26) napokon nestačilo na postup.

Rusko nemôže hrať

Formálne síce Belgičania postúpia „len“ do 2. kola play-off, no v ňom mal byť podľa žrebu ich súperom výber Ruska. A ten na základe rozhodnutia strešného orgánu nemôže hrať.

Keďže slovenské mužstvo nevyužilo jedinečnú príležitosť zahrať si po 12 rokoch na scéne majstrovstiev sveta, v ich šatni tak zavládlo veľké sklamanie.

„Naozaj to bola najväčšia šanca za posledné roky. Keď sme teraz nepostúpili, tak už neviem kedy. Je to smutné, ale môžeme si za to sami,“ povedal kapitán slovenského tímu Ľubomír Ďuriš.

Podľa Tomáša Urbana sa slovenský tím nechopil šance, aká sa objaví možno raz za život.

Súper bol hrateľný

„Mali sme hrateľného súpera, nevyužili sme ju od začiatku. Začali sme hrať až v závere, keď už bolo rozhodnuté. Takto malo vyzerať od úvodu. Hádzaná je krásny a jednoduchý šport a my si ju komplikujeme neuveriteľným spôsobom. Skomplikovali sme si množstvo situácií a aj celý zápas,“ smútil Urban, ktorý napriek dvom nepremeneným pokutovým hodom bol s piatimi gólmi najlepším slovenským strelcom.

Duel v Belgicku sa ťažko hodnotil trénerovi slovenských hádzanárov Petrovi Kukučkovi. Domáci boli podľa neho lepší a oveľa viac chceli postúpiť na svetový šampionát.

„V našom podaní bolo veľmi veľa chýb, žiadne nasadenie, veľa zahodených gólových príležitostí. Všetky predsavzatia a veľké reči zostali v hoteli. Nezvládli sme to. Mňa to veľmi mrzí, lebo som chcel postúpiť na svetový šampionát,“ skonštatoval 39-ročný rodák z Bojníc, ktorý ako hráč reprezentoval Slovensko pri oboch účastiach na MS – v rokoch 2009 a 2011, keď Slovákov viedol Zoltán Heister.