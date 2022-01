Slovenskí hádzanári na ME bez nakazeného asistenta trénera Antla, vo štvrtok pôjdu do duelu proti favorizovaným Nórom

Slovenská reprezentáciu hádzanárov už vo štvrtok večer čaká premiéra na domácich majstrovstvách Európy, ktoré Slováci hostia spolu s Maďarmi. Na ME štartujú hádzanári SR po desiatich rokoch a v košickej F-skupine ich na úvod čaká mimoriadne ťažký duel proti Nórom so začiatkom o 20.30 h.

Našich čaká ostrý štart

Ako pripomína oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH), Slováci sa z víťazstva tešili zatiaľ naposledy ešte v januára 2020, teda pred dvoma rokmi, keď v boji o MS 2021 zdolali Faerské ostrovy tesne 27:26. Napriek deviatim súbojom bez triumfu slovenskí hádzanári pred duelom proti favorizovaným Nórom neskladajú zbrane.

„Nebaví nás stále prehrávať, to je jasné. Žiaľ, s prípravnými zápasmi to nevyšlo, takže teraz nás čaká ostrý štart a my pôjdeme zabojovať o víťazstvá. Vieme, kto proti nám stojí a aká je jeho kvalita. Neplánujeme si šetriť sily na ďalšie duely. Pôjdeme do toho naplno, aj týmto zápasom sa chceme dostať na pozitívnu vlnu, preto chceme vydať zo seba maximum. Zatiaľ sa nepozeráme ďalej, ale ideme krok po kroku,“ povedal pre slovakhandball.sk kapitán výberu SR Ľubomír Ďuriš.

Antl bude zápasy sledovať z karantény

Tréner Peter Kukučka šampionáte nebude pomáhať asistent Radoslav Antl priamo na lavičke, ale doma od televízora. Mal totiž pozitívny test na koronavírus.

„Už odcestoval domov, bol zronený a sklamaný, že prišiel o ME. Pre mňa je dôležitý každý jeden člen tímu. Zadal som mu nové úlohy, pred televíznou obrazovkou nás bude sledovať ešte dôkladnejšie a čakáme od neho výstupy. Už počas zápasu nám môže poslať nejaké poznatky a zavoláme si aj cez prestávku. Stále je súčasťou tímu, hoci tu nebude s nami fyzicky, čo by bolo najideálnejšie,“ informoval kouč Kukučka, ktorý do štvrtkového duelu proti Nórom nasadí v bránke Mariána Žernoviča a Teodorom Paulom.

Robusní nórski pivoti

Slovenskí hádzanári sa už tešia na začiatok ME. „Dlho sme nevedeli, či povolia účasť divákov, ale napokon sme vďační aj za 25-percentnú kapacitu. My sa budeme snažiť dať do toho všetko od prvého zápasu,“ povedal pivot Martin Slaninka.

Pred štartom šampionátu a pred duelom proti Nórom doplnil: „Musíme byť kompaktní v strede obrany, dostávať nórskej spojky pod tlak, aby strieľali z nepripravených pozícií alebo po kontakte s obrancom. Nedá sa proti nim brániť len jedného hráča a ostatných nechať voľných. Ich pivoti sú robustní, ale majú dobrý pohyb po šestke, krídla sú rýchle. Nechcem hovoriť o číslach vo výsledku, ale chceme to odohrať tak, aby sme si mohli pozrieť do očí a odovzdali bojovný výkon, ktorý sa bude divákom páčiť. Urobíme všetko pre to, aby sme postúpili a v najhoršom obsadili 2. miesto v skupine.“

Po štvrtkovom súboji proti Nórom absolvujú Slováci v F-skupine ešte dve stretnutia, v sobotu ich čakajú Litovčania a v pondelok Rusi.