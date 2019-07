Slovenskí hádzanári spoznali súperov v prvej fáze boja o budúci svetový šampionát

Slovenská mužská reprezentácia hádzanárov spoznala v utorok popoludní svojich súperov v I. fáze európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2021 v Egypte.

Žreb vo viedenskom sídle Európskej hádzanárskej federácie zaradil Slovákov do 1. skupiny spolu s tímami Litvy, Faerských ostrovov a Luxemburska.

Slováci v druhom koši

Slováci pri žrebe figurovali v druhom koši. Z toho bolo jasné, že z „najsilnejšieho“ prvého koša im do skupiny pribudne jeden z kvarteta Izrael, Taliansko, Litva a Turecko.

„Som spokojný. Predovšetkým som rád, že sme sa vyhli Talianom, nevyspytateľným Turkom či Izraelčanom. Podľa môjho názoru je Litva hrateľný protivník, Faerské ostrovy a Luxembursko sú tiež v pohode. Uvidíme, ako litovská strana zareaguje, či bude chcieť zorganizovať kvalifikačný turnaj. Keby nie, tak potom zvážime, či by to bolo v našich možnostiach. Myslím si, že pri žrebe sme mali aj trochu šťastia, teraz musíme ísť postupne od zápasu k zápasu. Kvalifikácia je ešte ďaleko. Nebudeme mať veľkohubé vyhlásenia o jednoznačnom postupe. Litva má kvalitu, jej hráči účinkujú v Lige majstrov. Budem rád, keď pôjdeme do kvalifikačných bojov v kompletnom zložení,“ uviedol pre agentúru SITA k súperom svojich zverencov tréner mužov Slovenska Peter Kukučka.

Spomienky na prehru

Ak sa bude hrať spôsobom doma – vonku, slovenskí hádzanári začnú kvalifikačnú púť v Luxembursku. Na ostatné vystúpenie proti tomuto tímu nemajú dobré spomienky, keď pod vedením Kukučkovho predchodcu Heineho Ernsta Jensena podľahli 14. januára 2018 v Luxembursku 27:28 (11:12). Touto prehrou zavŕšili neúspešné účinkovanie v I. fáze kvalifikácie MS 2019.

S rozšírením počtu účastníkov svetového šampionátu na 32 tímov sa v kvalifikácii otvára cesta pre viacero reprezentácií. V I. fáze sa predstaví 15 mužstiev, ktoré žreb rozdelil do troch štvorčlenných a jednej trojčlennej skupiny.

V nich budú počas troch týždňov (v októbri 2019 a v januári 2020) bojovať o postup do II. fázy, do ktorej sa kvalifikujú víťazi jednotlivých skupín. Účastníci I. fázy sa môžu rozhodnúť, či sa bude hrať turnajovým spôsobom alebo klasicky každý s každým doma – vonku.