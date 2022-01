Slovenskí hádzanári už novej zostave trénujú v Košiciach, na ME bude nakoniec chýbať Čupryna aj Rečičár

Tréner slovenskej reprezentácie hádzanárov Peter Kukučka už má jasno v tom, koho bude mať k dispozícii počas majstrovstiev Európy. Tie od 13. do 30. decembra organizujú Slováci spolu s Maďarmi.

Aktuálne sa už hádzanári SR nachádzajú v Košiciach, kde absolvujú súboje základnej F-skupiny proti Nórom (13.1.), Litovčanom (15.1.) a Rusom (16.1.). Ak sa prebojujú do ďalšej časti šampionátu, od 20. do 25. januára absolvujú v Bratislave ďalšie štyri stretnutia.

Hlavný kormidelník Kukučka pred odchodom do Košíc z kádra vyradil brankára Igora Čuprynu a späť povolal gólmana Michala Martina Konečného, na šampionáte sa nepredstaví ani spojka Tomáš Rečičár. Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Prípravné stretnutia sa zrušili

Slováci mali v závere predchádzajúceho týždňa absolvovať dve prípravné stretnutia proti Rakúšanom, obe strany sa napokon dohodli na ich zrušení a ako dôvod uviedli opatrnosť pred ME v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

„Namiesto zápasov som riadne trénovali. Nič iné nám nezostávalo. V piatok predpoludním boli chalani v posilňovni, večer sme sa venovali hádzanárskym veciam. V sobotu predpoludním bolo naplánované voľno, keďže sme toho mali už dosť za sebou. Popoludní bol hádzanársky tréning a už sme mali aj videoanalýzu Nórov. Nášho prvého súpera sme si rozobrali v prípravnom dueli s Holandskom,“ informoval kouč Kukučka na webe slovakhandball.sk.

Zápasová previerka bude hráčom chýbať

Prezradil tiež, že po zrušení duelov proti Rakúšanom bol v hre nedeľňajší súboj proti výberu Bahrajnu, z ktorého napokon tiež vzišlo.

„Súperi nám oznámili, že majú nejaké komplikácie s vycestovaním z Maďarska. Navrhli nám, aby sme pricestovali za nimi do Budapešti, ale s tým sme nesúhlasili, lebo nechceme nikoho ohroziť. Pôvodne bola možnosť hrať s Bahrajnom už 4. januára, ale keďže sme mali zraz 3.1., bolo to veľmi skoro a navyše už sme mali naplánované súboje s Rakúskom,“ povedal Kukučka, podľa ktorého zápasová previerka bude jeho zverencom chýbať.

„Dva duely s Rakúskom by boli optimálne. Jedna vec je trénovať a iné to skúšať proti súperovi, ktorý na dané veci reaguje inak. Navyše, Rakúsko je kvalitný súper. Do najťažšieho zápasu na ME, ktorý nás čaká na úvod proti Nórsku, pôjdeme bez prípravného zápasu. Tak to je a musíme k tomu tak pristúpiť. Už nám nepomôže rozjímanie, že kto a čo nám chýbalo. Musíme sa snažiť zahrať čo najlepšie aj bez zápasovej previerky,“ poznamenal.

Z účasti fanúšikov majú radosť

Kouča tímu SR potešilo, že na zápasy ME na slovenskej pôde sa do hľadísk hál v Bratislave a Košiciach dostanú aj diváci.

„Veľmi nás to všetkých potešilo, že kompetentní rozhodli a povolili aspoň štvrtinu kapacity v hale. Dúfame, že títo fanúšikovia nahradia plnú halu, ktorú sme chceli mať, ale nebolo to možné. Aj 25 percent však môže vytvoriť takú atmosféru, aby chalani odovzdali ešte viac zo seba,“ dodal.