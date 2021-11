Slovenskí hádzanári v príprave pred európskym šampionátom vysoko podľahli Srbom

Slovenská mužská reprezentácia v hádzanej vysoko prehrala v piatkovom prípravnom súboji, v Šali výberu Srbska podľahla 21:32. Zverenci trénera Petra Kukučku proti rovnakému súperovi nastúpia aj v sobotu večer v Bratislave, hrať sa však bude za zavretými dverami.

Súboje proti Srbom sú pre Slovákov jedna z posledných previerok pred januárovými domácimi majstrovstvami Európy, ktoré hostia spolu s Maďarmi.

Slováci sa trápili v útoku

Pred šampionátom ich potom čakajú už len dve stretnutia, v úvode januára 2022 ich preveria Rakúšania.

Piatkový duel v Šali pritom začali slovenskí reprezentanti veľmi dobre a ešte v 8. minúte viedli 5:2. O tri minúty neskôr však už Srbi viedli 6:5 a aj keď sa domácemu tímu ešte podarilo vyrovnať na 6:6 aj 7:7, potom už slovenský výber iba prehrával.

Po prvom polčase viedli Srbi 14:11, po zmene strán sa ešte Kukučkovmu tímu podarilo skorigovať na rozdiel dvoch gólov (12:14 a 13:15). Potom už náskok srbského družstva narastal a zastavil sa až na jedenástich góloch.

„Mali sme dnes iné ciele. Ako-tak sme hrali prvých dvanásť minút, keď sme mali dobrú obranu. V prvom dejstve sme síce urobili len tri technické chyby, ale trápili sme sa v útoku. Celý zápas sa naše spojky nevedeli dostať do hry, mali sme problém prestreliť vysokú srbskú defenzívu, presadiť sa v súbojoch jeden na jedného a viazla nám aj spolupráca s pivotom. V druhom polčase sme spravili jedenásť technických chýb, dostávali sme góly z brejkov. Neskladáme však hlavy,“ zhodnotil kouč Peter Kukučka piatkovú prehru, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Duel dvoch rozdielnych polčasov

Podľa autora jedného presného zásahu kapitána Ľubomíra Ďuriša jeho tím absolvoval v šali duel dvoch rozdielnych polčasov.

„V prvom sme so Srbmi ešte ako-tak držali krok, ale v druhom dejstve nás prevýšili vo všetkom – v rýchlosti i nasadení. Technické chyby nás zrážali dole a potom sme už bojovali viac-menej sami so sebou,“ poznamenal hráč maďarského Gyöngyös.

Najlepšími strelcami tímu SR boli so šiestimi gólmi Tomáš Urban a Lukáš Péchy.

„Srbi sú svetová špička a ukázali, aká je ich kvalita. Som nahnevaný, lebo tento výsledok neodzrkadľuje to, čo odvádzame na tréningu a v akej sme forme. Potrebujeme sa však naučiť zvládať tieto zápasy, lebo len také nás čakajú na januárových ME. Musíme dať hlavy hore. V sobotu je odveta a potrebujeme už uhrať dobrý výsledok. Musíme sa vyvarovať technických chýb, ktorých sme v druhom polčase urobili dosť veľa a súper to využil,“ povedal T. Urban podľa slovakhandball.sk.