Aktualizované: Slovenskí hokejisti nestačili na Švajčiarov a na Memoriáli Ivana Hlinku obsadili 8. miesto

aktualizované 11. augusta, 19:35

BRATISLAVA / BŘECLAV 11. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov neuspeli v zápase o 7. miesto na medzinárodnom podujatí Memoriál Ivana Hlinku, keď v piatok na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu podľahli rovesníkom zo Švajčiarska 1:2.

Slováci začali veľmi dobre, už v 3. min otvoril skóre Oliver Okuliar po zrejme nacvičenej prihrávke dozadu od Martina Bučka.

V polovici zápasu vyrovnal Sandro Schmid, uspel v samostatnom úniku v oslabení. Švajčiari o svojom víťazstve rozhodli v 48. min, keď Dylan Pena Triana strelou švihom prekonal brankára Samuela Vyletelku. Zverenci trénera Norberta Javorčíka obsadili na turnaji posledné 8. miesto.

Piate miesto obsadili mladí Američania, ktorí zdolali rovesníkov z Fínska 4:3 po predĺžení.

Memoriál Ivana Hlinku 2017

výsledky piatkových stretnutí na turnaji hokejistov do 18 rokov,

o 7. miesto (Bratislava):

Švajčiarsko – Slovensko 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 30. S. Schmid, 48. Pena Triana – 3. Okuliar

Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0. Rozhodovali: Baluška, Goga – Tvrdoň, Synek

Zostava SR: Vyletelka – Ilenčík, M. Bučko, O. Turan, Zekucia, Dlugoš, Vitaloš, Kobolka – O. Okuliar, Kupka, Sarvaš – Džugan, K. Kováčik, Faško-Rudáš – Pjaták, Hryzák, S. Čederle – Paulíny, O. Minko, Melcher – D. Šeliga

Hlas trénera (zdroj: hockeyslovakia.sk):

Norbert Javorčík (tréner SR “18”): “Z hernej stránky to bol zápas, kde sme sa najviac dostávali do hry a do šancí. Bol to náš jediný vyrovnaný zápas, čo sa týka útočnej fázy. Znova sa však objavili chyby, ktoré sme robili aj v predchádzajúcich stretnutiach. Viazla nám rozohrávka, mali sme málo kvalitných streleckých príležitostí. Myslím si, že aj pod dojmom toho, že sme sa dostali do hry, bojovnosť, ktorú sme hráčom vštepovali, nám v tomto zápase chýbala.”

o 5. miesto (Břeclav/ČR):

Fínsko – USA 3:4 po predĺž. (1:1, 1:1, 1:1 – 0:1)

semifinále:

Rusko – Česko (Břeclav, hrá sa od 19.00 h)

Švédsko – Kanada (Bratislava, hrá sa od 19.00 h)

Ďalší program turnaja:

sobota 12. augusta: o 3. miesto (17.00, Břeclav/ČR alebo Bratislava), finále (17.00, Břeclav/ČR alebo Bratislava)