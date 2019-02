Slovenskí hokejisti obsadili na olympijskom festivale mládeže piate miesto, zdolali Švajčiarsko

SARAJEVO 14. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov obsadili konečné piate miesto na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v bosnianskom Sarajeve. V dueli so švajčiarskymi rovesníkmi zvíťazili 4:1 vďaka gólom Marka Stachu, Adama Jombíka, Mateja Kašlíka a Jakuba Ragana. Zverenci Jána Lipianskeho triumfovali v dvoch z troch vystúpení, keď v základnej skupine zdolali Bielorusov 2:1 po predĺžení a Fínom podľahli tesne 1:2. Napriek tomu skončili v tabuľke až na tretej priečke a bojovali iba o piatu pozíciu, čo znamená, že neobhájili bronz spred dvoch rokov z tureckého Erzurumu.

„Švajčiarov dobre poznáme, hráme s nimi najčastejšie zo všetkých súperov. Do zápasu sme ale nevstúpili vôbec dobre. V prvej tretine sme mali veľmi veľa vylúčení, no nám sa podarilo dať prvý gól, od čoho sa potom všetko odvíjalo. Švajčiari mali v nohách včerajší zápas, čomu sme trochu prispôsobili taktiku. Vyšlo nám to, chlapcom gratulujem, odviedli kus dobrej roboty, len je škoda, že formát turnaja je nastavený tak, že my s dvomi víťazstvami sme piati a iné družstvo môže byť s jediným víťazstvom druhé. Také sú však podmienky pre všetkých,“ povedal tréner SR „17“ Ján Lipiansky pre facebookový profil Slovenského olympijského tímu.

Tilesch najbližšie k postupu

Bežci na lyžiach mali vo štvrtok na programe poslednú individuálnu disciplínu, ktorou bol v prípade oboch pohlaví šprint klasickou technikou. Najbližšie k postupu z kvalifikácie mal Denis Tilesch, ktorý finišoval na 39. mieste s viac ako štvorsekundovým mankom na tridsiateho v poradí.

Matúš Oravec výraznejšie zaostal a patril mu až 61. stupienok. Medzi dievčatami sa predstavila trojica slovenských reprezentantiek, ale ani jedna z nich neprešla z kvalifikácie do vyraďovacích bojov. Kristína Sivoková obsadila 40. priečku, hneď za ňou boli Marianna Klementová a Mária Danielová na 41. resp. 42. pozícii. Víťazmi šprintov sa stali Nór Andreas Bergsland a Poľka Monika Skinderová.

Obrovský slalom chlapcov najlepšie zvládol Nór Andreas Sönsterud Amdahl, ktorý finišoval s časom 2:09,95 min. Spomedzi Slovákov sa umiestnil najvyššie Filip Baláž na 21. pozícii, v cieli stratil na víťaza 2,15 s. Ján Sanitrár nezopakoval výkon zo slalomu, patrila mu 29. priečka s odstupom 3,71 s. Štvrtú desiatku uzavrel Adam Lások. Filip Botka síce figuroval v štartovej listine, ale na svahu sa neobjavil.

Mlynček bez finále big air

Krasokorčuliarka Ema Doboszová dosiahla vo voľnom programe 74,21 bodu a v celkovom súčte dvoch jázd svietil pri jej mene výsledok 113,95 b. Pätnásťročná Slovenka napokon obsadila 17. pozíciu. Na prvom mieste sa udržala Ruska Anna Ščerbakovová, ktorá nazbierala dovedna 202,79 b a triumfovala takmer o tridsať bodov pred druhou v poradí.

Snoubordista Juraj Mlynček nepostúpil z kvalifikácie do dvanásťčlenného finále disciplíny big air. Viac sa mu darilo v prvom z dvoch štvrtkových pokusov, keď získal 28,67 bodu a vo svojej kvalifikačnej skupine obsadil 20. mieste. V konečnom zúčtovaní sa zaradil na 34. priečku zo 44 štartujúcich. Zlatú medailu získal Švajčiar Nick Pünter.