Slovenskí hokejisti sa pripravujú na majstrovstvá sveta juniorov, v defenzíve sú menšie problémy

PIEŠŤANY 7. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov pomaly finišuje so spoločnou prípravou na juniorské majstrovstvá sveta, ktoré na prelome rokov bude hostiť americké Buffalo.

Hlavný tréner Ernest Bokroš má na najbližší týždeň k dispozícii 24 hráčov vrátane troch brankárov. Obranca Marek Korenčík sa k výprave pripojí v závere aktuálneho týždňa a iný bek Martin Fehérváry príde k tímu až tesne pred budúcotýždňovým odletom do zámoria.

„Naša príprava sa skladá z dvoch častí. Prvú absolvujeme v Piešťanoch už aj s legionármi z európskych klubov. Druhá nás čaká v americkom Rochestri, kde pribudnú hráči, ktorí pôsobia v zámorí. Na tréningoch teraz pracujeme na zapracovaní legionárov do nášho herného systému. Musíme aj udržiavať individuálnu formu každého hráča,“ prezradil hlavný kouč Bokroš po tréningu na piešťanskom ľade.

Viac šikovných chlapcov v ofenzíve

„Dvaja legionári zo Švédska sa k nám pripoja neskôr, Marek Korenčík príde v nedeľu a Martin Fehérváry tesne pred odletom do USA. Kluby majú povinnosť uvoľniť hráčov až desať dní pred MS, niektoré tímy nám vyhoveli a pustili hokejistov skôr. Do Ameriky odletíme osemnásti a tam sa k nám pripoja ďalší desiati chlapci. Po dvoch prípravných dueloch proti Rusom a Bielorusom ešte musíme vyradiť piatich hráčov,“ doplnil.

Kým v minulosti slovenský tím vynikal najmä v obrane, tentokrát je to inak. „V ofenzíve máme viac šikovných chlapcov, v defenzíve sú menšie problémy. Na šampionáte nás čakajú excelentné útoky Kanady, USA a Fínska. To bude veľká previerka. Som zvedavý, ako súčasní gólmani nahradia Húsku s Tomekom, ktorí nás pred rokom podržali. Sledujeme súperov, ale takí Kanaďania majú v príprave stále 50 hráčov. To isté platí o Američanoch aj Fínoch. Mapujeme všetkých súperov, no uzatvárať sa to bude až pred MSJ. Pomôžu nám aj prípravné zápasy v dejisku turnaja,“ pokračoval kouč Bokroš pre agentúru SITA.

Dva prípravné zápasy v zámorí

Slováci na MSJ 2018 odohrajú v základnej skupine štyri zápasy. Začnú duelom proti Kanaďanom 27. decembra, o deň neskôr nastúpia proti domácim Američanom. Po dni voľna ich čakajú rovesníci z Fínska a potom silvestrovský duel proti Dánom. Ten pravdepodobne rozhodne o tom, či Slováci postúpia do štvrťfinále. „Osobne by som radšej hral postupový duel proti Dánom ako prvý, ale program je iný a začíname proti Kanade. Budeme bojovať v každom zápase, no musíme sa pozrieť realite do očí. Myslím si, že rozhodovať bude až posledný duel v skupine,“ dodal Bokroš. Do USA tím SR „20“ odletí v sobotu 16. decembra, v zámorí odohrá prípravné zápasy 21. a 23. decembra proti Bielorusku a Rusku. Po súboji proti Rusom Bokroš zverejní záverečnú situáciu na šampionát.

O pozíciu brankárskej jednotky by sa mal popasovať Roman Durný s Dávidom Hrenákom. Kým Durný chytal pravidelne za HK Orange 20, Hrenák v zámorí nedostával veľa šancí. „Uvedomujem si, že mám odchytaných viac duelov. Dôležité však bude, v akej forme budem v zámorí. Nepoznám uvažovanie trénera, ale asi nás rozhodí na jednotlivé prípravné súboje a podľa toho sa rozhodne,“ prezradil Roman Durný.

Zdolať sa dá každý tím

Erik Smolka patril v tíme HK Orange 20 medzi ofenzívnych ťahúňov a aj na jeho schopnosti sa pravdepodobne bude spoliehať tréner Bokroš. „S blížiacim sa odletom sa stupňujú očakávania, nervózny nie som. Netrúfam si predpovedať šance dostať sa do záverečnej nominácie. Pracujem na sto percent a verím, že sa na šampionát dostanem. Na turnaji nás čakajú nároční súperi, ale zdolať sa dá každý tím,“ povedal Erik Smolka pre agentúru SITA.

Jedným z najmladších útočníkov v slovenskom tíme je Filip Krivošík, ktorý v minulej sezóne štartoval na domácich MS hráčov do 18 rokov v Poprade. Teraz sa pokúsi prebojovať do juniorského tímu. „Som veľmi rád, že som dostal pozvánku na tento kemp. Cítim šancu prebojovať sa na šampionát a chcem sa o ňu pobiť. Každý hráč je tu preto, aby bojoval o MS. Chceli by sme v Buffale uspieť,“ povedal Krivošík.

Káder slovenskej reprezentácie hráčov do 20 rokov počas prípravy v Piešťanoch pred MSJ 2018 v americkom Buffale:

Brankári: Roman Durný (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Samuel Hlavaj (MHA Martin), Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín)

Obrancovia: Samuel Fereta (HC Slovan Bratislava), Tomáš Hedera (HC Slovan Bratislava), Marek Korenčík (Lulea HF/Švéd.), Martin Krempaský (HK Poprad), Andrej Leško (Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Matejovič (HK Nitra), Emil Rajnoha (Södertälje SK/Švéd.), Vojtech Zeleňák (Sparta Praha/ČR), Adam Žiak (TuTo Hockey/Fín.)

Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Niki Jaško (HC Slovan Bratislava), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Lempäälän Kisay/Fín.), Peter Kundrík (HK Poprad), Patrik Marcinek (HKM Zvolen), Radoslav Mesaroš (HK Mládež Michalovce), Erik Smolka (HK Dukla Trenčín), Alex Tamáši (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Rastislav Václav (HK Poprad), Filip Vašaš (HK Poprad), Vladimír Vybiral (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

Realizačný tím: Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (hlavný tréner), Ivan Feneš, Milan Pažítka (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov)