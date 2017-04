Slovenskí hokejisti začnú v Bratislave s ďalšou fázou prípravy na MS

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – V utorok popoludní sa k slovenskej hokejovej reprezentácii pridá aj dvojica hráčov z českého klubu Piráti Chomutov – brankár Ján Laco a útočník Dávid Skokan. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom už v kádri tímu SR nefigurujú brankár Samuel Baroš a útočníci Adam Lapšanský, Patrik Svitana a Marek Bartánus.

V najbližších dňoch by tréner Zdeno Cíger rád privítal v tíme aj útočníka Michela Miklíka, ktorého fínsky klub JYP Jyväskylä v sobotu vypadol v semifinále play-off. V piatok 21. apríla ešte Jyväskylä nastúpi v súboji o 3. miesto proti IFK Helsinki, takže Miklík sa k reprezentácii pripojí až pred zápasmi v Nórsku.

Pre slovenský výber trénera Zdena Cígera to bude už štvrtý mikrocyklus spoločnej prípravy na májové majstrovstvá sveta v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Po prvom tréningovom prišli na rad dva herné. V Odense a Aalborgu vyhrali Slováci nad Dánmi dvakrát 2:0, v Trenčíne a Žiline podľahli Švajčiarom 1:2 a 0:3. Aktuálny týždeň prinesie prípravné súboje v seriáli Euro Hockey Challenge proti Fínom, tieto stretnutia privítajú Košice a Bratislava.

Po utorkovom zraze sa Slováci v stredu ráno presunú do Košíc, kde ich popoludní o 17.00 h čaká prvý zápas. Lístky do špeciálneho vlaku si môžu kúpiť aj fanúšikovia, po zápase ich rovnaký vlak so zastávkami v Liptovskom Mikuláši, Žiline a Trenčíne odvezie aj domov. Generálkou na svetový šampionát budú pre výber SR zápasy v Hamare proti domácim Nórom 28. a 29. apríla.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými zápasmi proti Fínsku:

Brankári: Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové, ČR), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR)

Obrancovia: Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.), Dominik Graňák (Rögle BK, Švéd.), Lukáš Kozák (MHC Martin)

Útočníci: Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Miroslav Preisinger (HC Plzeň), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingeľ (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Marek Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR)

Realizačný tím: Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (team manažér)