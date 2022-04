Slovenskí hokejisti zdolali Nemcov, tri asistencie boli od Čerešňáka

Slovenská hokejová reprezentácia uspela vo svojom štvrtom prípravnom súboji záverečnej časti prípravy na májové majstrovstvá sveta vo Fínsku, v sobotu v Drážďanoch zdolala domácich Nemcov 3:2.

Počas minulého týždňa si Slováci dvoch dueloch proti Čechom pripísali jeden triumf a jednu prehru, z výjazdu do Nemecka sa vracajú s dvoma víťazstvami.

V 67. vzájomnom súboji si slovenskí hokejisti pripísali 38. triumf, na svojom konte majú aj jednu remízu a 28 prehier. Reprezentácie Slovenska a Nemecka si zmerajú sily aj na MS 2022, duel je naplánovaný na sobotu 14. mája.

V piatok dosiahla druhé víťazstvo v záverečnej časti príprave na májové majstrovstvá sveta vo Fínsku. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v nemeckých Drážďanoch zdolali domácich Nemcov 3:1 a v 66. vzájomnom súboji zaznamenali 37. triumf.

Slováci strelili všetky tri góly v prvej tretine a Nemcov zdolali v piatom z ostatných šiestich stretnutí. Odveta je na programe na rovnako mieste v sobotu o 17.00 h.

V porovnaní s piatkovým vzájomným súbojom oboch súperov, v ktorom Slováci v prvej tretine strelili tri góly, museli v sobotu hokejisti spod Tatier dvakrát doháňať najtesnejší náskok Nemcov.

V úvodnej dvadsaťminútovke na presilovkový zásah Tima Fleischera odpovedal rovnako v početnej výhode Róbert Lantoši, v druhej na gól Tara Jentzscha opäť v presilovke odpovedal už o 42 sekúnd neskôr v rovnovážnom stave Kristián Pospíšil. V tretej tretine pomohla brankárovi Patrikovi Rybárovi žŕdka a v 56. minúte rozhodol o triumfe slovenského výberu Oliver Okuliar, ktorý si strelou z ostrého uhla otvoril reprezentačný strelecký účet.

V závere sa Nemci odhodlali k hre bez brankára, ale stav sa už nezmenil. Zaujímavosťou je, že pri všetkých troch gólov tímu SR sa asistenciou prezentoval skúsený obranca Peter Čerešňák.

Pred svetovým šampionátom slovenský tím absolvuje ešte dve stretnutia, počas nasledujúceho týždňa v Žiline vyzve výbery Francúzska a Nórska (5. resp. 7. mája). MS vo Fínsku sú naplánované na 13. až 29. mája.

Prípravný medzištátny zápas – Drážďany:

Nemecko – Slovensko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Góly: 15. Fleischer, 33. Jentzsch (Fleischer, Blank) – 18. Lantoši (Čerešňák, Krištof), 34. Pospišil (Lunter, Čerešňák), 57. Okuliar (Čerešňák, Valach)

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.

Zostavy:

Nemecko: Jenike – Karrer, Zimmermann, Huss, Rogl, Bender, Münzenberger, Hüttl, Wagner – Fischbuch, Loibl, Schmölz – Eder, Blank, Jentzsch – Braun, Soramies, Höfflin – Fleischer, Leonhardt, Ehl

Slovensko: Rybár – Čerešňák, Rosandič, Bučko, Jánošík, Grman, Ivan, Mudrák, Koch – Lantoši, Krištof, Liška – Pospíšil, Tamáši, Lunter – Minárik, Kollár, Regenda – Mucha, Valach, Okuliar

Hlas (zdroj: RTVS):

Ján Pardavý (asistent trénera SR): „Triumf sa rodil ťažko. V prvých dvoch tretinách sme robili veci správne, lepšie ako v piatok. Bol to vyrovnaný zápas. V tretej tretine boli Nemci rýchlejší a lepší. Mali viac šancí, ale Paťo Rybár nám dal šancu tento duel vyhrať. Potrebovali sme dobrý moment, aby sme to zlomili na našu stranu, podarilo sa nám to. Musím však zopakovať, že súper bol v tretej tretine lepší. Víťazstvo si vážime, ale otázka je, či sme si ho zaslúžili. Každý hráč do toho dáva všetko, chcú sa trénerovi ukázať, že chcú ísť na MS. Je tam veľa maličkostí v obrannom pásme, musíme tam lepšie reagovať. Je ešte dosť vecí, na ktorých musíme robiť. Prevládajú však pozitíva.“