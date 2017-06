Video: Slovenskí in-line hokejisti na majstrovstvách sveta medailu nezískajú, nad ich sily boli Švédi

BRATISLAVA 29. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti v in-line hokeji sa na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave neprebojovali do semifinále.

Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu podľahli výberu Švédska 4:6.

Zverenci trénera Imricha Antala v úvodnej štvrtine držali krok so súperom, ktorý ich na MS v Tampere 2015 zdolal v boji o bronz, no od 9. min prehrávali. V úvode druhej časti inkasovali ďalšie dva góly a vyzeralo to s nimi zle. Filip Novák síce v 18. min skorigoval, ale po dvoch periódach viedli Švédi 4:1. V tretej štvrtine však prišli dva presné zásahy Marcela Holoviča a jeden v podaní Petra Lichanca, začínalo sa tak akoby odznova. V 39. a 40. min prišli dva zásahy švédskeho výberu, na ktoré už Slováci nedokázali odpovedať.

Slovenský tím čaká v piatok 30. júna o 16.00 h ďalší duel na turnaji, v skupine o 5. – 8. miesto si zmeria sily s Chorvátmi. V základnej A-skupine tohto súpera zdolal hladko 7:2. Ak v tomto súboji slovenský výber uspeje, turnaj sa pre neho skončí a obsadí konečnú 5. pozíciu.

V hre o semifinále zostali štyri tímy, v semifinále si zmerajú sily Fíni so Švédmi a Česi s Američanmi.

MS V IN-LINE HOKEJI

ŠTVRŤFINÁLE

Slovensko – Švédsko 4:6 (0:1, 1:3, 3:0, 0:2)

Góly: 18. F. Novák (J. Jurík, Lichanec), 30. Holovič (J. Ručkay, Kristín), 34. Lichanec (F. Novák, J. Jurík), 35. Holovič (Haring, J. Ručkay) – 9. Svedlund (Kinisjärvi), 14. Svedlund, 18. Dahlberg (Eklund, Lissang), 21. Kinisjärvi (Kesti), 39. Larsson (Kinisjärvi, Kokkonen), 40. Kokkonen (Svedlund, Kinisjärvi)

Vylúčení: 5:3 na 1,5 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Pering (V. Brit.) a Singer (Nem.), 817 divákov

Zostava SR: Neumann (Bohuš) – F. Novák, Ertel, J. Jurík, Lichanec – Miroslav Kristín, Holovič, J. Ručkay, Haring – T. Jaško, Szabo, Burzala, Horský – Šiller, Šimúnek, Šimonič, D. Trenčan

Hlasy:

Filip Novák (hráč SR): “Podarilo sa nám vyrovnať na 4:4 a boli sme na koni. Inkasovali sme však nešťastný gól a museli otvoriť hru. Zo začiatku sme mali zbytočný rešpekt, no potom sme dali góly a to nám pomohlo. Mali sme z toho radosť, no nebolo nám to nič platné. V druhej polovici duelu sme trochu zmenili systém a vychádzalo nám to. Boli sme krok od semifinále, sme z toho nešťastní. Divákom sa tento zápas musel páčiť, bol to kvalitný duel. Chceli sme ísť čo najďalej, ale taký je šport. Myslím si, že sme kvalitným Švédom boli vyrovnaní súper.”

Imrich Antal (tréner SR): “Osobne som veľmi smutný, pretože dnes sa od nás šťastie úplne odvrátilo. Mali sme dosť šancí na góly, ale nedali sme ich a súper každú našu chybu trestal. Chlapci sa zomkli a vyrovnali, v závere sme aj tlačili, no nechcelo nám to tam padnúť. Nemáme sa za čo hanbiť a teraz sa musíme dôkladne pripraviť na duel proti Chorvátom. To, že sme nepostúpili do semifinále, ma veľmi mrzí najmä pre našich fanúšikov. Chceli sme to potiahnuť, aby ľudia mali z in-line hokeja radosť. Súper nás neprekvapil a my sme chceli ukázať útočný hokej.”