Slovenskí juniori veria, že na MS v Kanade potvrdia svoju kvalitu, Nemec má byť pilierom obrany a Mešár potiahne útok

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov veria, že na majstrovstvách sveta juniorov v Kanade potvrdia svoju kvalitu a vďaka kolektívnej snahe naplnia papierové predpoklady.

Tréner Ivan Feneš má k dispozícii pomerne skúsený tím s čerstvo draftovanými hráčmi do zámorskej NHL aj s ďalšími nádejnými mladíkmi.

Medzi najväčšie hviezdy patria obrancovia Šimon Nemec s Maximom Štrbákom a útočníci Filip Mešár s Adamom Sýkorom.

Nemec zatiaľ necíti tlak

Nemec absolvuje MSJ 2023 ako úradujúca dvojka draftu nováčikov do NHL a mal by byť pilier obrany slovenskej dvadsiatky.

„Necítim tlak, ten príde asi až s prvým zápasom. Na turnaji je veľmi veľa vysoko draftovaných hráčov, takže tlak nie je len na mne. Prvý zápas proti Fínom nám ukáže, čo bude ďalej. Chceme počuť našu hymnu po každom zápase, takže na to sa sústredíme,“ uviedol 18-ročný hráč tímu Utica Comets z AHL na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

Útočník Adam Sýkora zažíva náročnú sezónu v drese extraligovej Nitry, ale na šampionáte na to nechce myslieť a sústredí sa na tím.

„Osobné ambície ani nemám, snažím sa pomôcť tímu najlepšie ako viem. Som pripravený a verím, že sa nám podarí niečo, čo sa nám ešte nepodarilo. Chcem patriť k tímovým hráčom a robiť všetko pre mužstvo. Viem, že nebudem rozhodovať zápasy, ale moja rola je čo najviac pomôcť tímu. Je skvelé, že tu vôbec môžem byť. Je tu skvelá partia a veľmi ma to napĺňa. Nijako ma to nezväzuje,“ povedal rodák z Piešťan, ktorý prezradil aj recept na úspech v prvom dueli proti Fínom.

„Môže nám pomôcť, že budú mať Fíni mladší tím, ale takisto budú silní na puku a budú dobre korčuľovať. Bude to ťažký zápas, tak ako každý iný. Musíme sa dobre pripraviť a urobiť všetko pre víťazstvo. Každý z nás má veľkú motiváciu na každý zápas, sú to MSJ a tie sú len raz za rok. Verím, že ju ukážeme na ľade. Proti Fínom sa musíme tlačiť do bránky a strieľať z každej možnej pozície. Vieme, že pred bránkou to bolí, ale to je jediný spôsob, ako môžeme dávať góly. Musíme ísť cez bolesť a jedine tak sa môžeme prezentovať, aby sme toho súpera zdolali,“ dodal 63. hráč tohtoročného draftu NHL.

Mešár verí vo výhru nad Fínmi

Ďalší slovenský útočník Filip Mešár si uvedomuje, že sa od neho očakáva produktivita.

„Prvé dva zápasy prípravy neboli podľa našich predstáv, ale víťazstvo nad Rakúšanmi nám určite pomohlo. Ukázali sme, že sme veľmi silný tím a že naša sila je v ofenzíve. Využívali sme dosť veľa šancí a mali sme tam pekné akcie. Som celkom dobre pripravený na to, aby som bol ofenzívny líder tímu a som s tým stotožnený. Každý v tomto tíme si musí uvedomiť, aká je jeho úloha. Je tu veľmi dobrá partia a keď budeme všetci ťahať za jeden koniec povrazu, tak môžeme niečo dokázať,“ skonštatoval hráč Kitcheneru Rangers v kanadskej juniorskej OHL.

Odchovanec HK Poprad verí, že slovenská dvadsiatka môže zdolať tú fínsku prvýkrát od roku 2014: „Fíni majú určite veľmi dobrý tím, ako každý rok. Sú výborní korčuliari a my budeme musieť byť najmä pozorní v obrane. Musíme sa dostávať do prečíslení, z ktorých by sme mohli skórovať. Takisto sa nemôžeme báť hry v ich útočnom pásme, lebo ofenzívnu silu máme dobrú. Budú rozhodovať špeciálne formácie, či už presilovky alebo oslabenia. Môže byť naša výhoda, že Fíni majú mladý a neskúsený tím, ale my ideme do každého zápasu s tým, že chceme podať čo najlepší výkon. Verím, že atmosféra v tíme sa prenesie aj do zápasov a niečo ukážeme.“

Dobrá partia a skúsený tím

Šimonovi Nemcovi by mal na MSJ 2023 sekundovať 17-ročný obranca Maxim Štrbák, ktorý v aktuálnej sezóne hráva za tím Sioux Falls Stampede v americkej USHL.

„Myslím si, že tu máme veľmi dobrú partiu a skúsený tím. Máme dobré pocity, ideme od zápasu k zápasu a pokúsime sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Oproti predošlému šampionátu mám väčšiu pohodu a viac som sa upokojil na ľade, čo mi veľmi pomáha,“ prezradil Košičan, ktorý odohral štyri bezbodové duely na ostatných MSJ v Edmontone.