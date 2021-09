Slovenskí kajakári zabojujú o medaily na majstrovstvách sveta v Čunove, Dukátová sa rozlúči s kariérou

Presne po desiatich rokoch sa svetová špička vo vodnom slalome stretne na Slovensku opäť na majstrovstvách sveta. Šampionát v bratislavskom Čunove sa začne v stredu 22. septembra a potrvá do nedele 26. septembra.

Súčasťou podujatia budú tradične aj MS vo vodnom zjazde. Keďže vodný slalom je na Slovensku mimoriadne úspešný olympijský šport, na majstrovstvách sveta sa očakávajú aj úspešné výsledky reprezentantov spod Tatier. MS vo vodnom slalome a vodnom zjazde sa uskutočnia na zmodernizovanej trati.

Slováci majú dobre rozvinutú techniku

Jedným z favoritov na cenný kov je aj strieborný kajakár z OH v Tokiu Jakub Grigar. „Je to ťažký kanál, kde sa od začiatku až do konca stále niečo deje. Človek musí neustále niečo riešiť. Myslím si, že nám Slovákom by to mohlo vyhovovať, keďže máme celkom dobre rozvinutú techniku. Takže verím, že to potom zúročíme v pretekoch,“ povedal Grigar pred štartom domáceho šampionátu podľa oficiálneho webu Slovenskej kanoistiky.

Úspešný Lipták si pred MS nekladie konkrétne ciele. „Po olympijských hrách prišlo do toho toľko vecí, že tréning išiel trochu do úzadia a kondička sa zhoršila. Na pretekoch uvidíme. Závisí aj od toho, ako postavia trať. Sú to preteky na domácej vode. To vždy vytvára príjemnú atmosféru a veľmi sa teším, že môžeme ‚zabaliť‘ sezónu v takomto štýle,“ poznamenal.

Dukátová sa rozlúči symbolicky

Majstrovstvá sveta v Čunove nebudú len bojom o medaily, ale aj rozlúčkou s kariérou pre Janu Dukátovú. Päťnásobná medailista z MS sa rozlúči symbolicky – doma.

„Bude to moje posledné reprezentačné vystúpenie. Je náhoda, že to bude práve na domácej vode, ale veľmi ma to teší. Nie každému sa podarí rozlúčka v domácich podmienkach. Myslím si, že to budú úplne iné preteky, ako všetky ostatné v mojej kariére, keď som často bola pod extrémnym tlakom. Chcem si to najmä užiť. Keď nebudem mať radosť, určite nebudem ani spokojná s výsledkom. Pokúsim sa vydať zo seba maximum, aby som spokojne a s úsmevom mohla odísť,“ vyhlásila Jana Dukátová, šiesta na OH v Londýne 2012 a štvrtá na OH v Riu de Janeiro 2016.

Na jazdu sa tešia Mintálová aj Škáchová

Olympioničke z Tokia kajakárke Eliške Mintálovej sa v Čunove jazdí dobre. „Verím, že by som mohla nadviazať na predošlé pekné umiestnenia. Chcem predviesť solídne a vyrovnané jazdy. Stále mám aj také, kde niečo ťuknem a robím zbytočné chyby. Chcem preto najmä kvalitne zajazdiť, a to môže priniesť aj pekný výsledok. Trať v Čunove je po rekonštrukcii oveľa náročnejšia. Je tu veľa valcov, treba si dávať pozor. Je to veľmi silový kanál. Už po polhodinovom tréningu mám vyťahané ruky ako inde po týždni,“ prezradila.

Medzi kanoistkami bude o čo najlepší výsledok bojovať iná olympionička z Tokia Monika Škáchová. „Je pre mňa česť, že budem môcť opäť jazdiť na domácej vode. Budem sa snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok a jazdu si zároveň užiť. Síl už ubúda, sme na konci sezóny. Už sa sústredím iba na tieto preteky a potom bude priestor na oddych,“ poznamenala.

Slafkovský chce miešať karty

Vysoké očakávania majú Slováci tradične medzi kanoistami. „Voda mi chutí. Jazdí sa mi fajn, ešte máme pár dní na doladenie. Na pretekoch chcem ukázať maximum a uvidíme, ako sa to odzrkadlí na čase. Všetci chcú vyhrať a keď na to športovec má, má aj oprávnene najvyššie ambície. Keď som zajazdil dobre, vždy som skončil v prvej trojke, takže to je môj cieľ aj teraz. Myslím si, že stále mám na to, aby som na popredných priečkach miešal karty,“ povedal skúsený Alexander Slafkovský.

Mladíkovi Markovi Mirgorodskému sa vynovený kanál páči. „Myslím si, že rekonštrukcia sa podarila celkom fajn. Jazdí sa mi tu dobre. Teším sa na preteky. Verím, že dovtedy ešte trochu vyladím formu a nadviažem na výsledky z pretekov Svetového pohára. Chcem ukázať dobrú jazdu bez chýb a verím, že by to mohlo stačiť na dobrý výsledok, ale konkrétne ciele si nedávam,“ doplnil.

Šampionát vyvrcholí cez víkend

V stredu 22. 9. sú v Čunove na programe súťaže hliadok. Štvrtok a piatok budú patriť kvalifikáciám a o medaily sa medzi jednotlivcami bude bojovať počas víkendu.

V sobotu sú v slalome na programe semifinále aj finále v kajaku, tiež všetky súboje v zjazdárskom šprinte. V nedeľu MS vyvrcholia súťažami kanoistov a kanoistiek vo vodnom slalome a medaily tiež rozdajú v extrémnom slalome.