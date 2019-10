Slovenskí kanoisti testujú olympijskú trať v Tokiu, pripomína im Rio de Janeiro

Pätica slovenských reprezentantov vo vodnom slalome má v týchto možnosť otestovať si olympijskú trať v japonskom Tokiu. Kanoisti Matej Beňuš a Alexander Slafkovský či kanoistka Eliška Mintálová sa po niekoľkých tréningoch zhodli, že miestna trať im pripomína tú z brazílskeho Ria de Janeiro. Okrem toho si dobre viedli v testovacích pretekoch a vo svojich disciplínach si vybojovali semifinálové miestenky.

„Keď som videl trať prvýkrát, pripomenula mi Rio. Charakter vody je podobný a jazdí sa mi tu dobre. Druhá kvalifikačná jazda bola oveľa lepšia než prvá, takže som spokojný,“ vyjadril sa Matej Beňuš, na ktorého slová nadviazal Alexander Slafkovský.

Dobre pripravená trať

„Opäť je to niečo nové v mojej kariére. Kanál je podobný tomu z Ria, hoci terén je o niečo jednoduchší. V Európe ťažko nájsť podobnú trať. Viem, že Briti budú prerábať kanál a verím, že aspoň niektorými časťami sa budú chcieť priblížiť tomu tokijskému,“ vyjadril sa 36-ročný rodák z Liptovského Mikuláša.

Stav trate pred najväčším športovým sviatkom budúceho roka zhodnotil aj športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Lukáš Giertl.

„Myslím si, že v tomto štádiu je trať dobre pripravená. Cestovanie nebude náročné, vyskúšali sme si naplánovanú trasu a chalani si to pochvaľujú. Dokonca sa bude dať chodiť aj bicyklami, keďže je to blízko. Oficiálnych sústredení je päť alebo šesť, ale zatiaľ nie je isté, na koľkých sa zúčastníme a v akom počte. Po ME v Londýne však určite absolvujeme všetky tri sústredenia do začiatku olympiády,“ vyjadril sa Giertl.

Tajfún skomplikoval situáciu

Situáciu v Japonsku v ostatných dňoch komplikoval tajfún Hagibis, pre ktorý slovenská výprava neodletela do Tokia v pôvodnom termíne, ale až o dva dni neskôr. Športovci však priznávajú, že žiadne následky vyčíňania tohto prírodného živlu nespozorovali.

„Po príchode sme sa aj taxikára pýtali, že či tu bol nejaký tajfún. Navonok nie je nič vidno. Zrejme zasiahol skôr tie dedinky vo vnútrozemí krajiny ako samotné Tokio,“ dodal Slafkovský.