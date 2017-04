Slovenskí katolíci a Židia spoločne putovali do Ríma za pápežom Františkom

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny) – Slovenskí katolíci a Židia spoločne putovali do Ríma, kde sa stretli s pápežom Františkom. Na stretnutí so Svätým Otcom boli predstavitelia slovenského Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) a členovia slovenskej židovskej komunity. Stretnutie vybavil predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. Ako povedal predseda zväzu Igor Rintel dnes pre portál WebNoviny, spoločná cesta do Ríma je pokračovaním spolupráce, ktorá sa vyvinula za posledné štyri roky. „Máme spoločný záujem na prosperite Slovenska a spoločné civilizačné hodnoty, ktoré presahujú hranice Slovenska. Verejným

prezentovaním našej spolupráce chceme prispieť k upokojeniu celospoločenského napätia v čase, keď nielen u nás existuje hrozba radikalizácie spoločnosti,“ zdôraznil.

Predseda KBS Zvolenský je rád, že mohli katolíci a Židia osobne pozdraviť so Svätým Otcom a predstaviť mu viacerých členov židovskej komunity, s ktorými sa snaží cirkev rozvíjať vzájomné vzťahy. „Aj táto návšteva je súčasťou našej snahy o dialóg a spoluprácu. Mám nádej, že prinesie dobré ovocie,” povedal predseda KBS a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Hovorca KBS Martin Kramara dnes pre portál WebNoviny povedal, že pápež na stretnutí vyzdvihol snahu o budovanie vzťahov medzi katolíckou cirkvou a židovskou komunitou na Slovensku. Zmysel cesty podľa Kramaru trefne vyjadril predseda ÚZŽNO: “Pre riešenie napätí medzi Židmi a kresťanmi bolo najlepšie, keď sa kňaz a rabín v obci prešli po námestí. Keď ľudia videli, že tí dvaja spolu vychádzajú, bolo to znakom, aby si aj ostatní našli k sebe cestu.” Podľa Kramaru bola cesta do Ríma bola takouto “spoločnou prechádzkou“, ktorou chceli náboženské spoločenstvá Slovensku dať najavo, že spolu dokážu komunikovať.

Spoločná púť do Ríma nadväzuje na minuloročnú návštevu Svätej zeme, na ktorú pozýval Ústredný zväz židovských náboženských obcí, ako aj na sériu viacerých spoločných stretnutí predstaviteľov cirkví. Po audiencii u pápeža slovenských Židov a katolíkov prijal vrchný rímsky rabín.