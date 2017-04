Slovenskí mladíci podľahli na MS18 v strhujúcom zápase Fínom

POPRAD 13. apríla (WebNoviny.sk) – Mladí Slováci prehrali s Fínmi 4:5 (0:1, 4:3, 0:1) vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov v Poprade. Na slovenskej strane strelil dva góly Patrik Hrehorčák, po jednom zásahu pridali Martin Kupec a Adam Stacho.

V zápase veľmi dobrej úrovne, ktorému nechýbali spád aj gradácia, úradujúci majstri sveta Fíni viedli v polovici stretnutia už 3:0, ale Slováci hnaní skvelým popradským publikom za 7:39 min štyrmi gólmi otočili skóre vo svoj prospech. Napokon sa však tešili z tesného triumfu 5:4 favorizovaní severania. Ich víťazný gól strelil v 53. min kapitán Aarne Talvitie.

Slováci tri a pol minúty pred koncom tretej tretiny vyrovnali Adamom Žiakom na 5:5, ale gól nebol uznaný zrejme pre postavenie niektorého z hráčov domácich v bránkovisku.

Zverenci trénera Norberta Javorčíka pokračujú na šampionáte súbojom proti Kanaďanom, ktorý sa bude hrať na Veľkonočnú sobotu od 19.30 h opäť v Poprade.

MS v hokeji do 18 rokov

A-skupina, Poprad – štvrtok:

Slovensko – Fínsko 4:5 (0:1, 4:3, 0:1)

Góly: 30. Hrehorčák, 32. Hrehorčák (Žiak), 36. Kupec (Žiak), 37. Stacho (Fehérváry) – 10. Vesalainen (Ikonen), 24. Talvitie (Teräväinen), 29. Vesalainen (Ylönen, Ikonen), 39. Ylönen (Talvitie, Virtanen), 54. Talvitie (Heiskanen, Utunen

Vylúčení: 2:3 ma 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Garon (Kan.), Sewell (V. Brit.) – Hancock (USA), Ondráček (ČR)

Zostavy:

Slovensko: Sklenár – Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo – Pospíšil, A. Ružička, Liška – Hrehorčák, Miloš Roman, Krivošík – Fafrák, Urbánek, Kövér – Stacho, Havrila, Regenda

Fínsko: Luukkonen – Utunen, Heiskanen, Isiguzo, Teräväinen, Latvala, Anttalainen – Vesalainen, Ikonen, Kupari – Ylönen, Virtanen, Talvitie – Maansaari, Aalto, Engberg – Kotkaniemi, Koskenkorva

Slováci stavili na dôrazný a aktívny úvod. Do štvrtej minúty trikrát ohrozili brankára Fínov Luukkonena a v 8. min si vypýtali prvý faul. Počas vylúčenia Talvitieho pálili Krivošík aj Korenčík, ale skóre sa nemenilo. Gól prišiel už o dve minúty, ale na opačnej strane. Ikonen potiahol puk po pravej strane, prihral pred bránku Vesalainenovi a Fíni viedli 1:0. Vzápätí mohol vyrovnať dravý Fehérváry, ale jeho strele bekhendom po peknom prieniku chýbal lepší uhol. Na druhej strane mohol zvýšiť na 2:0 Ikonen, Sklenára neprekonal. V závere prvej časti sa ešte dostal do šance Krivošík, no Fíni si udržali tesný náskok.

Druhá tretina priniesla sedem gólov a skvelú zábavu pre divákov. Úradujúci majstri sveta Fíni viedli po zásahoch Aarneho Talvitieho (24.) a Kristiana Vesalainena v 29. min už 3:0, ale Slováci veľmi rýchlo odpovedali dvoma gólmi Patrika Herhorčáka v 30. a 32. min. To ešte zďaleka nebolo všetko.

V 37. min obranca Martin Kupec strelou od modrej vyrovnal na 3:3 a o minútu neskôr sa nahodenie puku Adama Stacha na bránku skončilo štvrtým slovenským gólom a diváci na popradských tribúnach boli vo varu. Fíni boli otrasení, ale aj tak vyrovnali v 39. min dorážkou Ylönena do takmer prázdnej bránky na 4:4. Zatiaľ čo po prvej tretine slovenskí hokejisti prestrieľali severanov 12:3, po prostrednej časti bol pomer striel už len 22:21 pre Slovákov.

V úvode tretej tretiny Fíni pohrdli možnosťou streliť piaty gól a dokonca v oslabení. Ikonen dostal ako na podnose puk od slovenského kapitána Ružičku, ale Sklenár betónom vyrazil. Potom prišli šance Pospíšila, Hrehorčáka či Ružičku, ktoré Luukkonen riešil s chladnou hlavou. Hra mala spád a tempo aj v záverečnej desaťminútovke.

Vyťažili z toho Fíni, ich piaty gól strelil v 53. min opäť kapitán Talvitie, ktorého nepokryla slovenská obrana. Slováci sa v závere snažili, dali aj vyrovnávajúci gól, ale rozhodcovia ho neuznali. Ani záverečná hra bez brankára už bod(y) slovenským hokejistom v úvodnom vystúpení na MS nepriniesla. Na strely na bránku to napokon bolo 31:29 pre domácich.

Hlasy:

Norbert Javorčík (tréner SR “18”): “Zamerali sme sa na to, aby sme nepodľahli prostrediu a sústredili sa na to, čo chceme hrať. Bolo to trochu ako na hojdačke, ale určite sme s výkonom a nasadením hráčov spokojní. Prehra po takomto priebehu veľmi mrzí, keď sme ptpčením skóre dokázali na svoju stranu získať psychickú výhodu. Čo sa týka nášho neuznaného gólu v závere, rozhodca naznačil, že tam bol kontakt s maskou. Rozhodol ako rozhodol, s tým nemôžeme nič urobiť. Opakujem, mrzí nás to, že sme prehrali, ale tento zápas by mal hráčom vliať sily do ďalšieho priebehu turnaja.”

Patrik Hrehorčák (útočník SR, autor 2 gólov): “Oba svoje góly by som vymenil za víťazstvo. Škoda, tesne nám to nevyšlo. Chcel by som sa radovať po tomto zápase, ale nemôžem. Vážime si, že za stavu 0:3 sme sa nevzdali, ale vzájomne sme sa na striedačke podporovali a otočili na 4:3. Veľká vďaka patrí aj divákom, boli našim siedmim hráčom. Hralo sa nám fantasticky. Teraz musíme dobre zregenerovať a ide sa na Kanadu.”

Filip Krivošík (útočník SR): “Nemali sme zlý úvod zápasu. Spravili sme však nejaké drobné chyby v obrane, čo sa hneď odzrkadlilo na troch fínskych góloch. Potom sme však ukázali, že vieme otočiť aj takýto stav proti Fínom a bolo to, myslím si, zaslúžené. Škoda len toho záverečného výsledku..,Pri našom neuznanom góle som stál pred bránkou. Myslím si, že som nebránil brankárovi v hre, ale teraz je už zbytočné sa k tomu vracať. Treba sa pozerať dopredu a vziať si z toho zápasu to pozitívne, čo nám priniesol.”