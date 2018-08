Slovenskí mladíci sú už v dejisku Hlinka Gretzky Cupu, po príchode nastali menšie komplikácie

EDMONTON 3. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov už pricestovala do kanadského Edmontonu, v ktorom sa od pondelka do soboty uskutoční prestížny turnaj Hlinka Gretzky Cup doteraz známy ako Memoriál Ivana Hlinku.

Mladí Slováci sa do Kanady presúvali viac ako 24 hodín. Obranca Michal Beňo priznal, že cesta bola poriadne náročná.

„Veľa som toho nenaspal, ale inak to bolo všetko v poriadku. Dokonca nám došla aj všetká batožina,“ povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja. Menšie komplikácie predsa boli.

„Meškali nám hokejky, ktoré prišli až na druhý deň ráno, ale inak všetko prebehlo bez problémov. Teší nás, že sa môžeme v pokoji rozložiť, dnes si ešte zatrénujeme a začneme sa pripravovať na turnaj,“ povedal manažér výpravy Imrich Antal.

Slováci súboje základnej A-skupiny proti rovesníkom zo Švédska, Kanady a Švajčiarska absolvujú v hale Rogers Place, domovskom stánku klubu NHL Edmonton Oilers. „Kabínu máme takú obrovskú, že sa v nej človek pomaly stratí,“ poznamenal s úsmevom mladý obranca Beňo. Ešte pred ostrým štartom podujatia odohrajú hokejisti tímu SR „18“ prípravný zápas proti Američanom.