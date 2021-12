Slovenskí parahokejisti prvýkrát v histórii postúpili na zimné paralympijské hry

Slovenskí parahokejisti sa premiérovo v histórii prebojovali na zimné paralympijské hry. Slováci na kvalifikačnom turnaji v nemeckom Berlíne v rozhodujúcom zápase zdolali domácich Nemcov 4:2, spomedzi šiestich účastníkov podujatia obsadili druhú priečku a v marci sa môžu tešiť na konfrontáciu s najlepšími výbermi na svete v čínskom Pekingu.

Zverenci trénera Radoslava Bielečku v nemeckej metropole zaváhali iba raz, keď Talianom podľahli tesne 2:3. A práve spolu s Talianmi sa kvalifikovali do Číny. V Pekingu sa okrem Slovákov a Talianov predstavia aj domáci Číňania a parahokejisti Kanady, USA, Ruska, Kórejskej republiky a Česka.

„Je neuveriteľné, čo sa nám podarilo dokázať ako tímu. Je to odmena za odmakané hodiny a roky, ktoré sme strávili na štadiónoch. Je to v podstate vrchol, čo sa dá v športe dosiahnuť. Chlapcom môžem len poďakovať. Na Peking sa ideme tvrdo pripravovať,“ zhodnotil na oficiálnom webe Slovenského paralympijského výboru (SPV) kapitán slovenského výberu Marián Ligda, ktorý turnaj v Berlíne ukončil so ziskom troch asistencií.

Taliani dostali viac gólov

V záverečnom súboji Slovákom pomohol rýchly gól Petra Kaščáka už vo 4. minúte. V druhej tretine pridal poistku najlepší kanonier turnaja Martin Joppa, za domácich však potom skorigoval Frank Rennhack. Prišla však reakcia v podobe dvoch gólov Dávida Kormana, čo v konečnom účtovaní rozhodlo, keďže Nemci v záverečnej pätnásťminútovke už len znížili zásluhou Inga Kuhliho-Lauensteina.

„Je to fantastický pocit dostať sa na paralympiádu. Je to niečo úžasné. Aj keď si spomeniem v akých podmienkach sme začínali. Napriek tomu, že sme malá krajina, máme málo hráčov, tak sa nám podarilo do Pekingu postúpiť. Zdolali sme také krajiny ako Nórsko, Nemecko, Japonsko, ktoré už mali s paralympiádami skúsenosti. Som nesmierne rád, že sa nám podarilo postúpiť,“ komentoval hlavný kouč Radoslav Bielečka na paralympic.sk.

Jeho zverenci mali na turnaji najlepšiu defenzívu, v piatich dueloch inkasovali dovedna len sedemkrát. Taliani, ktorí bez straty bodu vyhrali celé podujatiam dostali osem gólov.

Uverili až po hvizde rozhodcu

Pocit zadosťučinenia mal po postupe na ZPH aj generálny manažér výberu Miroslav Dráb. „Je to nádherný pocit. Po dvanástich rokoch od vzniku parahokeja na Slovensku sa nám podarilo dosiahnuť historický úspech. Veľká vďaka všetkým, ktorí nás podporovali nielen finančne, ale aj morálne. Celý turnaj sme absolvovali vo vynikajúcej forme. Podarilo sa nám na ľade ukázať, čo sme natrénovali. Tomu, že sme postúpili, som uveril až po poslednom hvizde rozhodcu,“ doplnil.

Súboje v základných skupinách na ZPH 2022 sa uskutočnia od 5. do 8. marca 2022, vyraďovacia časť je na programe od 9. do 13. marca. Zlato z Pjongčangu 2018 budú obhajovať Američania, striebro naposledy brali Kanaďania a bronz parahokejisti Kórejskej republiky.

ZPH 2022 sa v Číne uskutočnia od 4. do 13. marca 2022 a Slovensko okrem parahokeja bude mať zastúpenia aj v paraalpskom lyžovaní a curlignu na vozíku.