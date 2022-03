Slovenskí paralympionici získali šesť medailí v zložitých podmienkach, príjemne prekvapili curleri na vozíku

Už štvrté zimné hry za sebou dokázali slovenskí paralympionici vybojovať na zimných hrách aspoň tri zlaté medaily. Obhájiť 11 cenných kovov z Pjongčangu 2018 síce tentoraz v Pekingu zostalo nad ich sily, ale s tromi zlatými a tromi bronzovými medailami sa udržali v desiatke najúspešnejších krajín ZPH 2022.

„Bola to veľmi zložitá zimná paralympiáda. Trinásta v poradí a možno aj tá trinástka niečo predurčovala. K ochoreniu COVID-19 sa pridal vojnový konflikt na Ukrajine. Výrazne to ovplyvnilo aj slovenskú výpravu ohľadom samotnej logistiky a účasti. Prvý raz v histórii došlo navyše k vylúčeniu ruských a bieloruských paralympijských športovcov. Neboli to úplne priaznivé okolnosti. O to viac si cením výkon každého športovca, ako aj členov realizačného tímov vrátane vedenia výpravy,“ zhodnotil pekinské hry Ján Riapoš, šéf Slovenského paralympijského výboru, v tlačovej správe SPV.

Slováci odviedli v Číne maximum

Riapoš je presvedčený, že napriek zložitým okolnostiam všetci slovenskí športovci odviedli v Číne maximum.

„V mnohých prípadoch nám športová šťastena nepriala. Tých štvrtých miest bolo viac ako dosť. Šesť medailí a konečné desiate miesto v bilancii krajín však adekvátne odzrkadľuje stav, v akom sa dnes zimný paralympijský šport na Slovensku nachádza. Dodnes SPV nemá na účte ani euro zo strany ministerstva školstva. Museli sme vyvinúť maximálne úsilie, aby sa naši športovci pripravili na dané podujatie. O to viac si cením podporu našich partnerov,“ poďakoval sa Riapoš.

Farkašová je vďačná za dve medaily

Najúspešnejšou členkou výpravy SR zostala zrakovo znevýhodnená alpská lyžiarka Henrieta Farkašová. Vyhrala hneď úvodný zjazd a nikoho pred seba nepustila ani v superkombinácii, vďaka čomu oslavovala už svoj jedenásty paralympijský titul. Celkovo má na konte už 14 medailí zo ZPH (11-2-1).

„Som šťastná, že som si z Pekingu odniesla dve zlaté. Rovnako z faktu, že som sa po všetkých trápeniach mohla vrátiť na lyže,“ hodnotila Henrieta Farkašová svoje účinkovanie v Jen-čchingu.

Zlato vybojovala iba 16-ročná Rexová

V superobrovskom slalome Slovensko bralo nečakane zlato zásluhou len 16-ročnej talentovanej Alexandry Rexovej, ktorá na záver pridala bronz aj v slalome. Spolu s piatym miestom v obrovskom slalome potvrdila, že o budúcnosť v tomto športe bude postarané. Neutíchajúcu bojovnosť má v sebe Miroslav Haraus. Aj keď sa mu na začiatku ZPH až tak nedarilo (štvrtý v zjazde, piaty v super-G, v superkombinácii vypadol), vo svojej snahe vytrval.

Dve medaily boli zaslúženou odmenou. Najskôr z obrovského a vzápätí aj zo špeciálneho slalomu. Haraus rovnako ako Farkašová stál na stupňoch víťazov na štyroch zimných paralympijských hrách za sebou. Jeho aktuálna medailová bilancia je 1-1-5. „Som rád, že mi to vydalo na medaily, teraz musím pokračovať v kariére,“ tešil sa Haraus, masér z Ľubovca neďaleko Prešova.

Curleri dokázali pretlačiť súperov

Príjemným prekvapením vystúpenia Slovákov v Pekingu boli curleri na vozíku. Sedem víťazstiev v základnej skupine nikdy predtým na paralympiáde nevybojovali. Imponoval aj spôsob, akým sa k nim predrali. Aj keď sa im v určitých fázach nedarilo, dokázali súperov pretlačiť, čo je v športe ešte cennejší faktor než suverénny triumf.

Bolo z toho zaslúžené semifinále – prvé v histórii pre slovenský curling. A hoci prehry so Švédmi aj o bronz s Kanadou partii okolo trénera Františka Pitoňáka medailu vzali, štvrté miesto je najlepší výsledok v histórii. A to Slováci dva roky počas pandémie COVID-19 nemali kde poriadne trénovať.

„Ak by mi pred dvomi mesiacmi niekto povedal, že budeme hrať semifinále, neveril by som. Po tých šiestich týždňoch tréningov som očakával, že vyhráme jeden – dva zápasy. My sme ich napokon vyhrali sedem,“ tešil sa tréner František Pitoňák.

Prvýkrát medzi najlepšími tímami

Kým curleri bojovali už na tretej paralympiáde za sebou, parahokejisti si v Číne užívali premiéru. Získali len jeden bod a strelili jediný gól – Taliansku pri prehre po samostatných nájazdoch 1:2. Už samotná účasť medzi osmičkou najlepších (po vypadnutí Ruska z nej zostala sedmička) bola nečakaným bonusom pre hokejových amatérov.

„Prvý raz sme boli medzi najlepšími tímami na svete. Vyskúšali sme si, ako to funguje na veľkých podujatiach. Musíme to brať pozitívne,“ uviedol generálny manažér reprezentácie SR Miroslav Dráb.