Slovenskí piloti opísali svoj výcvik na stíhačkách F-16 v USA, denne sú zvyčajne v práci 10 až 12 hodín

Najväčšou výzvou Slovenska je vyriešiť infraštruktúru na leteckej základni Sliač. Myslia si to budúci slovenskí piloti stíhacích lietadiel F-16, ktorí v americkej Arizone končia základný výcvik na týchto lietadlách. Ako vysvetlili, stíhačky F-16 potrebujú úplne iné podmienky na letisku, ako potrebujú stíhačky MIG-29.

Ministerstvo obrany avizovalo rekonštrukciu letiska Sliač v súvislosti s nákupom nových stíhačiek F-16. Súčasný stav letiska totiž nezodpovedá technickým požiadavkám na prevádzkovanie novej techniky. Rekonštrukcia leteckej základne by mala stáť viac ako 69 miliónov eur.

Desať až 12 hodín denne v práci

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) sa tento týždeň v Južnej Karolíne stretol so štyrmi pilotmi stíhačiek F-16. Ako piloti uviedli pre médiá, denne sú zvyčajne v práci 10 až 12 hodín.

„Ale tým, že odídeme z práce, naša príprava nekončí. Akonáhle prídeme domov, musíme sa pripravovať na ďalší deň. Je to neustály proces,“ vysvetlil pilot Eduard Marhefka s tým, že si nevie predstaviť situáciu, že by v Spojených štátoch nemali rodiny.

„Je to veľmi náročné. Teraz je ten výcvik plný. Aj keď sme tu s rodinami, netrávime s nimi toľko času, koľko by sme chceli. Ale je to super, že sú tu s nami,“ doplnil Marhefka.

Odlišný spôsob na Slovensku a v USA

Štyria slovenskí piloti po dvoch rokoch končia základný výcvik na lietadlách F-16. Keďže budú vedúcimi skupín, potrebujú absolvovať ďalší výcvik, aby dosiahli minimálny počet nalietaných hodín.

„Po ukončení tohto základné výcviku máme absolvovať výcvik, kde máme nabrať skúsenosti na lietadlách F-16 a potom opäť absolvujeme ďalší výcvik na vedúcich skupín,“ povedal pilot Marek Bobček. Počas dvoch rokov trénovali na lietadlách T-6 a T-38, na ktorých sa učili na nový systém lietania. Na lietadlách T-38 tiež absolvovali bojový výcvik a až následne prešli na stíhačky F-16.

Podľa pilotov existujú odlišnosti v spôsobe výcviku medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. „Je to úplne o niečom inom. Naši americkí inštruktori boli vyslaní v zahraničí na rôznych misiách, kde nabrali obrovské skúsenosti. Majú k nám skvelý prístup a snažia sa nám odovzdať, čo nabrali za tie roky. Prechádzame na iný model lietania, aký bol model lietania vo východnom bloku,“ objasnil Marhefka.

V stíhačke F-16 má pilot len joystick

Lietadlá F-16 sú podľa pilotov komplexnejšie a ich konštrukčné charakteristiky sú odlišné, ako majú iné lietadlá.

„Takisto je to prvé lietadlo, s ktorým sme lietali, ktoré je ovládané počítačom. Pretože v doterajších lietadlách boli riadiace prvky priamo spojené s pákou alebo prostredníctvom hydrauliky. V F-16 má pilot len joystick, ktorý sníma elektrické signály. Je to iné. Možno pre niekoho náročnejšie si zvyknúť. Pretože v klasických lietadlách sa tá ovládacia páka hýbe, ale v F-16 sníma tlak daného pilota,“ skonštatoval Marek Bobček s tým, že prvý let na stíhačke bol zážitok. „Človek bol v strese z toho ako to vypáli, ale v mojom prípade po zatvorení kabíny všetok stres opadol a sústredil som sa len na vykonanie daného letu,“ uzavrel.

Ministerstvo obrany dohodlo nákup nových stíhacích lietadiel v lete 2018. Ozbrojené sily budú disponovať celkovo 14 stíhačkami F-16 C/D Block 70. Ich dodanie je naplánované do roka 2024. Lietadlá obstarali cez americký program spôsobom vláda-vláda. Základná zmluva bola podpísaná na sumu približne 1,6 miliardy eur. Prvých sedem stíhačiek by malo na Slovensko priletieť v roku 2023. V Spojených štátoch sa momentálne pripravuje 16 budúcich slovenských pilotov stíhacích lietadiel F-16.