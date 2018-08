Aktualizované: Slovenskí reprezentanti do 18 rokov rozstrieľali Čechov a vyslúžili si bronz

TŘEBECHOVICE 25. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili nad rovesníkmi z Česka vysoko 6:1 (3:0) v súboji o tretie miesto na tradičnom medzinárodnom turnaji s názvom Memoriál Václava Ježka. Hralo sa v sobotu predpoludním v Třebechoviciach.

V zápase sa strelecky zaskveli najmä Lukáš Letenay a Samuel Vavrinčík. Letenay sa blysol hetrikom a Vavrinčík napol sieť súperovej bránky dvakrát. Letenay zaznamenal hetrik v rozpätí 9 minút (73., 78. a 81. min).

Zverenci trénera Alberta Rusnáka st. obsadili predtým v základnej B-skupine druhé miesto so 4 bodmi (bilancia: 1 – 1 – 1, skóre 3:3). Informovala o tom oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Vo finále od 16.00 h v Hradci Králové sa stretnú tímy Japonska a USA.

Memoriál Václava Ježka do 18 rokov

Sobotňajší zápas o 3. miesto:

Slovensko „18“ – Česko „18“ 6:1 (3:0)

Góly: 10. Malý, 12., 29. Lavrinčík, 73., 78., 81. Letenay – 76. Lhotecký. Rozhodovali: Lerch – Arnošt, Kubr

Zostava SR „18“: Búš – Katunský, Strákoš (74. Holáň), Matejka, Iľko (82. Topolský) – Lavrinčík, Malý, Laurinec, Mička (82. Giesser) – Lichý (77. Nemčík), Letenay (82. Bernát).

Hlas

zdroj: futbalsfz.sk

Albert Rusnák (tréner SR18): „Mužstvo si zaslúži pochvalu, dnešný výkon bol výborný. Dominovali sme na lopte, kombinovali sme, otvárali sme si priestory, chalanom hra chutila a k tomu sme mali vynikajúci vstup do zápasu, keď sme strelili dva góly. Do prestávky sme strelili aj tretí gól a aj keď niekedy po vysokom vedení mužstvám padá koncentrácia a chuť pridať ďalšie góly, dnes to tak nebolo. Aj v druhej časti hry mala ich hra vysoké tempo, turnaj ukázal, že na Slovensku vyrastajú ďalší zaujímaví futbalisti.“