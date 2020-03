Slovenskí športovci reagujú na odklad olympiády v Tokiu, Tóth možno o rok štartovať nebude

aktualizované 24. marca, 16:25

Športovci Matej Tóth, Zuzana Rehák Štefečeková a ďalší predstavitelia slovenského športu reagujú na odklad Letných olympijských hier v Tokiu 2020, ktoré boli zrušené v pôvodnom termíne pre šíriacu sa pandémiu koronavírusu spôsobujúcu ochorenie Covid-19.

Ešte pred pár dňami prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach aj organizátori olympijských hier unisono hovorili o konaní hier v pôvodnom termíne, teda od 24. júla.

Každým dňom však silneli hlasy z rôznych sfér, od športovcov, národných olympijských výborov či športových federácií, aby čím skôr prišlo k odkladu OH 2020.

Koniec kariéry Mateja Tótha?

Odklad OH na rok 2021 môže mať za následok koniec kariéry slovenského chodca Mateja Tótha, pod piatimi kruhmi zlatého na 50 km v Riu de Janeiro 2016.

„Ak by olympiádu presunuli o rok, prípadne na obdobie ešte neskôr, z môjho pohľadu by bolo už asi nereálne, aby som na tokijských hrách štartoval. Olympiáda, šport a atletika je pre nás veľmi dôležitá, oveľa dôležitejšie je však teraz pre ľudstvo poraziť vírus a vyrovnať sa s pandémiou,“ hovoril 37-ročný atlét v utorok predpoludním webu Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Po popoludňajšom verdikte MOV doplnil: „Počkáme a uvidíme… Musím to najskôr prebrať s trénerom Maťom Spišiakom, šéftrénerom SAZ Maťom Pupišom, šéfom nášho zväzu Peťom Korčokom, mojím zamestnávateľom VŠC Dukla Banská Bystrica a, samozrejme, doma s mojimi babami.“

Zväz s rozhodnutím plne súhlasí

Členka MOV Danka Barteková podľa webu olympic.sk poznamenala: „Toto rozhodnutie bolo určite nesmierne náročné, avšak očakávané a nevyhnutné pre zdravie a bezpečnosť všetkých. Pevne dúfam, že sa mi tohtoročná sezóna presunutím hier neskončí a čoskoro sa všetci vrátime do prípravy na budúcoročné olympijské hry Tokio 2020!“

Slovenskému olympijskému a športovému výboru (SOŠV) nezostalo nič iné len akceptovať verdikt MOV.

„Plne súhlasíme s týmto rozhodnutím a oceňujeme ho. Veríme, že toto rozhodnutie upokojí celú športovú a olympijskú komunitu, aj verejnosť na celom svete, a že športovcom umožní pripraviť sa na olympijské hry v pokojnejšej atmosfére a naplno. Ich zdravie nebude ohrozené. Sme si vedomí aj toho, že pre špičkových športovcov vyššieho veku, ktorí plánovali po tohtoročných olympijských hrách ukončiť kariéru, môže rozhodnutie o presune OH na budúci rok skomplikovať ich ďalšie plány. Budú musieť zvažovať, či svoju športovú kariéru predĺžia ešte o jeden rok, čo pre nich určite nebude jednoduché. Fakt, že japonskí organizátori aj Medzinárodný olympijský výbor sa zhodli, že olympijské i paralympijské hry aj na budúci rok budú niesť názov Tokio 2020, bude aj po dlhých rokoch celému svetu pripomínať, že v roku 2020 ľudstvo čelilo obrovskej hrozbe a výzve, a že si s nimi poradilo,“ uvádza sa v stanovisku SOŠV, ktorého prezidentom je Anton Siekel.

„Nie je to nepríjemná správa, ale realita, s ktorou sa stretáva celý svet, nie iba športový. Som však naplnený optimizmom, že je to racionálne rozhodnutie. Bude to nová skúsenosť, pretože ide o posun,“ povedal pre agentúru SITA predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš.

Odklad bol nevyhnutný

„V každom prípade to nie je dobré rozhodnutie pre šport, ale v danej situácii sa nič iné nedalo urobiť. Keď k tomu zodpovední pristúpili, bolo to zrejme nevyhnutné. Úžasne sa skomplikuje život všetkým športovcom z celého sveta, ako aj logistiku a organizáciu, ktorá sa pripravuje dlhodobo. Myslím si, že ani presun OH nebude taký jednoduchý, ako by sa mohlo zdať. Vznikne veľmi veľa otázok – nielen finančných, ale aj športových, o ktorých teraz ani netušíme. Navyše, pre niektorých športovcov to znamená aj koniec kariéry. Teraz to mal byť pre nich vrchol, ale o rok už v Tokiu nebudú štartovať,“ povedal pre agentúru SITA viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a predseda Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Zdenko Kríž.

Športová strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková verila, že olympijské hry sa uskutočnia v roku 2020.

„Tak som bola nastavená. Ja som už mala istotu účasti a robotu s vybojovaním miestenky za sebou. Veľa športovcov však ešte malo pred sebou kvalifikáciu. Nikto na svete nevie povedať, dokedy bude súčasná situácia s koronavírusom trvať. Keby sa hry uskutočnili teraz, veľa športovcov by nemalo možnosti splniť limity a dokončiť kvalifikačný proces, ako bolo pôvodne plánované, a rovnako ani podmienky na prípravu. Z tohto pohľadu je to pre týchto športovcov asi fajn. Nič s tým nenarobím a ešte musím informáciu o odklade spracovať. Predpokladám, že kompetentní brali do úvahy v prvom rade zdravie športovcov, organizátorov, dobrovoľníkov a ďalších účastníkov. Navyše, zrejme chcú usporiadať plnohodnotné hry aj s divákmi,“ povedala pre agentúru SITA Zuzana Rehák Štefečeková, dvojnásobná strieborná olympijská medailistka v trape.

Moška rozhodnutie očakával

„Vzhľadom na situáciu, ktorá je vo svete, som to očakával. Myslím si, že aj vydarenia národných olympijských výborov, ktoré prichádzali v posledných dňoch signalizovali, že olympiáda v pôvodnom termíne by sa musela uskutočniť bez divákov a mnohých športovcov. Odloženie OH o rok považujeme za rozumné rozhodnutie a pre slovenských športovcov to bude znamenať novú, možno lepšiu príležitosť kvalifikovať sa na tento najväčší športový sviatok,“ povedal pre SITA generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška.

Štvrtýkrát v histórii sa stane, že OH sa neuskutočnia podľa plánu. V roku 1916 prvá svetová vojna mala za následok zrušenie OH v Berlíne, druhá svetová vojna „zrušila“ OH 1940 v Tokiu a OH 1944 v Londýne. V uvedených prípadoch sa OH nekonali v náhradnom termíne.