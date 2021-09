Slovenskí tenisti na Davis Cupe po prvom dni remizujú s Čiľanmi, Molčan proti Garínovi neuhral ani set

Po piatkových dvojhrách bratislavského daviscupového súboja Slovensko – Čile nie je ani jeden z tímov bližšie k víťazstvu ako pred jeho začiatkom. O predpokladaný stav 1:1 sa postarali tenisové jednotky oboch tímov.

V úvodnej dvojhre hráč najlepšej svetovej dvadsiatky Cristian Garín zdolal Alexa Molčana 6:2, 6:4 a v druhej dvojhre vyrovnanie pre Slovensko zabezpečil Norbert Gombos. Nicolása Jarryho zdolal 6:3, 6:7 (3), 6:3. Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth neskrýval spokojnosť z remízového stavu po piatku.

Molčan to mal veľmi ťažké

„Už pred zápasom som avizoval, že budem spokojný so stavom 1:1 po prvom dni. Alex Molčan to mal veľmi ťažké, jeho súper potvrdil svoje rebríčkové postavenie. Povedal by som, že hral o dve triedy lepšie ako nedávno na US Open. Alex vo svojom debute bojoval, robil, čo mohol, Garín však vedel reagovať na všetky situácie. Robil minimum chýb, dobre podával. Alex sa ťažko dostával do dlhších výmen, ktoré má rád. Čo sa týka Nora Gombosa, veľmi dobre začal. S prehľadom dohral prvý set a v druhom viedol s brejkom, no nedoservoval to. Bolo tam pár nesprávnych rozhodnutí z jeho strany a Jarry sa herne zdvihol. Škoda, že v tajbrejku náš hráč nevyužil dva minibrejky. Dôležité bolo, že v treťom sete Noro ustál na začiatku brejkbaly Jarryho, zabojoval, vrátil sa do hry a ‚nakoplo‘ ho to. Dobrou hrou brejkol súpera a zápas potom už dopodával do konca,“ zhodnotil Tibor Tóth úvodný deň súboja Slovensko – Čile na tlačovej konferencii na kanáli YouTube.

Čilský kapitán Nicolás Massú skonštatoval, že rátal s bodom od Garína, ale aj s tým, že Jarry môže prekvapiť. „Jarry sa vrátil do tímu po treste za doping a bolo to lepšie, ako som si predstavoval. Má solídnu hru na tento rýchly povrch. O jeho prehre rozhodli detaily, ale do ďalších zápasov sme optimisti,“ uviedol kapitán hostí Nicolas Massú pre čilské médiá.

Smerom k sobotňajšiemu dianiu dvojnásobný zlatý medailista z OH 2004 poznamenal: „Mám určitú predstavu o nominácii do štvorhry aj záverečných dvojhier, ale najprv to prediskutujem s hráčmi. Očakávali sme vyrovnaný zápas, budeme bojovať do konca. Verím, že sa na našu stranu prikloní aj šťastie.“

Štvorhra bude dôležitá

Slovenský kapitán Tóth v piatok večer ešte nevedel špecifikovať, koho postaví do štvorhry popri jednom z najlepších deblistov sveta Filipovi Poláškovi. „S trénermi ešte raz preberieme, či bude vhodnejšie hrať so Zelenayom alebo Kleinom. Zatiaľ sme nerozhodli.“

Podľa Norberta Gombosa bude štvorhra veľmi dôležitá: „Máme ju kvalitnejšiu ako Čiľania, treba to využiť. Čo sa týka singlov, obaja s Alexom sa cítime dobre a ja mám Garínovi čo vracať za US Open, kde som s ním prehral,“ uviedol Gombos.

Sobotňajší program pod strechou NTC v Bratislave otvorí o 15.30 h štvorhra, ktorá ešte nemá definitívne zloženie jednotlivých párov. Po nej budú nasledovať dvojhry, najprv súboj tímových jednotiek Gombosa a Garina, v záverečnej dvojhre sa stretnú Molčan a Jarry. To však ešte tiež nie je isté. Víťaz súboja I. svetovej skupiny DP Slovensko – Čile postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, ktorá je na programe vo februári 2022.