Slovenskí tenisti pred zápasom proti Poľsku už trénujú v Bratislave, Mečíř zvažuje Zelenaya

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Všetci štyria členovia oficiálnej predbežnej nominácie Slovenska – Norbert Gombos, Lukáš Lacko, Jozef Kovalík a Andrej Martin – už si vyskúšali antukový kurt v Aegon aréne NTC, dejisku bratislavského stretnutia Slovensko – Poľsko 15. – 17. septembra v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára tenisových reprezentačných družstiev mužov.

V príprave toho majú najviac za sebou Gombos a Lacko. Kovalík sa po štarte na challengeri v talianskom Janove pripojil v nedeľu. Martin má za sebou presun z podujatia rovnakej úrovne v kolumbijskej Bogote, začal v pondelok.

Tréner môže urobiť dve zmeny

„Zatiaľ sú všetci chalani fit. Dvorec je ešte čerstvý, ale v poriadku, do zápasu určite ´sadne´. Je trošku rýchlejší, ako to býva vonku, a odskoky loptičky nižšie,“ referoval na prezentačnej tlačovej besede kapitán tímu SR Miloslav Mečíř. Nevylúčil, že napokon predsa len zaradí do definitívneho kádra špecialistu na štvorhru Igora Zelenaya, v zálohe je aj potenciálny úplný nováčik Alex Molčan.

„Zatiaľ sme mali len ´drily´ na rozohranie. Plánujeme postupne hrať aj tréningové body a gemy, tie mi napovedia viac,“ predznamenal Mečíř. Rovnako ako šéf realizačného štábu Poliakov Radoslaw Szymanik môže urobiť dve zmeny pred štvrtkovým žrebom programu. Náprotivok na lavičke dal dôveru kvartetu Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz, Lukasz Kubot, Marcin Matkowski.

„Po návrate z US Open sa doma pripravujem už týždeň. Som naplno aklimatizovaný a v pohode, cítim sa fajn. Prechod z tvrdého povrchu na antuku mi neprekáža,“ povedal Gombos.

Začínajú ladiť formu

„Ešte sme hrali len cvičenia. Najbližšie dni napovedia, ako na tom každý z nás je,“ skonštatoval Lacko, ktorý Davis Cupu obetoval pôvodne naplánované vystúpenie na „hardovom“ challengeri v tureckom Istanbule.

„Začíname ladiť formu. Kurt je v dobrom stave a do piatka sa všetci pokúsime čo najlepšie nastaviť na to stretnutie,“ uviedol Kovalík.

„Z Južnej Ameriky som pricestoval až včera. Zdravotné problémy, ktoré som mal v ostatnom období, už sú za mnou, som v poriadku,“ referoval Martin.

Hostia takmer určite vyrukujú bez národnej jednotky v singli Jerzyho Janowicza, ktorý je v žrebe domáceho antukového challengeru v Štetíne. „S ním by Poliaci boli silnejší, uľahčuje nám to situáciu. Musíme si však dávať pozor, lebo napríklad Kamil Majchrzak minulý týždeň na challengeri v holandskom Alphene zdolal bývalého hráča Top 50 Rubéna Ramíreza-Hidalga aj terajšieho muža Top 100 Carlosa Berlocqa,“ upozornil Mečíř.