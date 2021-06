Slovenskí vodáci nestačili v Markkleebergu na víťazné trio, najbližšie pódiu bol Slafkovský

Bez pódiového umiestnenia v nedeľňajších súťažiach ukončili slovenskí reprezentanti svoje účinkovanie na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Markkleebergu. Všetci traja slovenskí kanoisti – Marko Mirgorodský, Alexander Slafkovský aj Matej Beňuš – postúpili do desaťčlenného finále, v ňom však ich výkony nestačili na najlepšiu trojku.

V predpoludňajšom semifinále bol Mirgorodský tretí, Slafkovský piaty a Beňuš ôsmy. Vo finále však olympionikovi Beňušovi rozhodcovia prisúdili 50-sekundovú penalizáciu za nesprávny prejazd bránky číslo 15 a napokon obsadila ôsmu priečku. Mirgorodský absolvoval trať s dvojsekundovou penalizáciou a stačilo mu to na piatu pozíciu.

Slafkovský vo finále previedol čistú jazdu, ale čas mal horší ako v semifinále a napokon ho klasifikovali na nepopulárnej 4. priečke. Víťazstvo si vyjazdil Francúz Denis Gargaud Chanut, druhý skončil Nemec Sideris Tasiadis (obaja bez trestnej sekundy), na tretí stupienok sa dostal Slovinec Benjamin Savšek napriek trom „ťukom“ na trati.

Nespokojný s jazdou

„S finálovou jazdou nie som spokojný, veď som mal v nej o dve sekundy horší čas ako v semifinále. V ňom som však mal aj jeden dotyk, takže to boli vlastne štyri sekundy. Žiaľ, hneď na začiatku som spravil veľkú chybu, ktorá sa už len ťažko dala dohnať. Trať bola totiž postavená tak, že čo sme my praváci nezískali v úvode, tak v druhej časti sa to už nedalo, pretože náročný záver viac vyhovoval zase ľavákom. Na to sa však nedá vyhovárať. Mal som aspoň zopakovať výkon zo semifinále, lenže s takou chybou v úvode to už bolo nemožné. Môže ma však tešiť aspoň to, že na rozdiel od Prahy som sa teraz prebojoval do finálovej desiatky,“ povedal Slafkovský podľa webu canoe.sk.

Medzi kanoistkami malo Slovensko semifinálové zastúpenie len v podobe Sone Stanovskej, ktorej však jazda nevyšla a obsadila 28. pozíciu. Vo finále triumfovala Nemka Andrea Herzogová pred Češkou Terezou Fišerovou, tretia skončila Rakúšanka Nadine Weratschnigová.

Grigar je v skvelej forme

Preteky Svetového pohára v Markkleebergu boli posledným vážnym seniorským podujatím pred OH v Tokiu, kde Slovensko budú reprezentovať Matej Beňuš (C1M), Eliška Mintálová (K1Ž), Monika Škáchová (C1Ž) a Jakub Grigar (K1M). Práve Grigar sa na Tokio naladil priam ideálne, keď v sobotu ovládol súťaž kajakárov a premiérovo vyhral preteky SP.

Pred ním medzi kajakármi zo Slovákov triumfoval na SP iba Andrej Málek v Čunove 2019. Do dejiska OH sa Slováci presunú už v úvode júla.