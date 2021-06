Slovenskí vodní slalomári v Prahe-Troji nezískali medailu, najbližšie bol Mirgorodský

Slovensko zostalo bez medaily na úvodných pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v Prahe-Troji. Najbližšie k nej bol v kategórii C1 Marko Mirgorodský, ktorý skončil vo finále štvrtý iba 16 stotín sekundy za bronzovým Slovincom Benjaminom Savšekom.

Za víťazným Čechom Lukášom Rohanom Mirgorodský zaostal o 2,76 s. Ďalší slovenský finalista Matej Beňuš skončil piaty. Účastník nadchádzajúcich olympijských hier v Tokiu mal manko na víťaza 4,83 s. Obaja Slováci mali dvojsekundovú penalizáciu.

V prvom nedeľňajšom finále C1 ženy Slovensko nemalo v desiatke najlepších zastúpenie. Soňa Stanovská skončila v semifinále sedemnásta a Monika Škáchová devätnásta. Zvíťazila Austrálčanka Jessica Foxová pre Nemkou Andreou Herzogovou a Češkou Terezou Fišerovou.

Ešte v sobotu skončil kajakár Jakub Grigar šiesty v K1 muži. „Úplne spokojný nie som, pretože vo finále to bola jazda s veľa chybami, mal som čo zlepšovať. Každopádne ma ale teší, že jazdy majú hlavu a pätu, a že máme na čom stavať. Vidím, že výkonnostne mám na to, aby som skončil v najlepšej päťke. Keď vyladíme detaily, bude to stáť za to. Všetka snaha a tvrdá práca k niečomu vedie a ja môžem opäť súperiť s najlepšími vo finále,“ uviedol Jakub Grigar, piaty kajakár z OH v Riu de Janeiro 2016.