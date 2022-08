Slovenskí vojaci budú súčasťou mnohonárodnostnej bojovej skupiny NATO, cieľom je posilniť východné krídlo Aliancie

Ministerstvo obrany SR (MO SR) navrhuje vybrať do 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) a Vojenskej polície, ktorí budú plniť úlohy v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie (NATO) na Slovensku pod velením príslušného veliteľa NATO, a to od 1. októbra 2022 do ukončenia pôsobenia tejto bojovej skupiny.

Mnohonárosdnostné bojové skupiny

Návrh, ktorý rezort obrany poslal do medzirezortného pripomienkového konania, súvisí s vytvorením mnohonárodných bojových skupín posilnenej predsunutej prítomnosti pozdĺž celého východného krídla Aliancie.

V reakcii na vojnu na Ukrajine sa členské krajiny NATO zhodli na zriadení ďalších mnohonárodných bojových skupín posilnenej predsunutej prítomnosti pozdĺž celého východného krídla Aliancie.

„Vytvorenie mnohonárodnej bojovej skupiny výrazne prispieva k zvýšeniu obranyschopnosti a k posilneniu bezpečnosti nielen územia Slovenskej republiky, ale i celého východného krídla NATO. Spôsobilosti prítomných zahraničných ozbrojených síl navyše dopĺňajú schopnosti a kapacity ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej polície a prispievajú k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku,“ uviedlo ministerstvo obrany.

Rusko je priama hrozba

Účelom vytvorenia mnohonárodných bojových skupín na východnom krídle Aliancie je podľa MO SR demonštrácia súdržnosti a deklarovanie pripravenosti brániť sa spoločne proti akejkoľvek hrozbe.

Toto rozhodnutie členských krajín NATO bolo potvrdené na samite v Madride v júni 2022, kde schválili aj novú Strategickú koncepciu NATO, ktorá prvýkrát definuje Rusko ako najvýznamnejšiu a priamu hrozbu.

V tejto súvislosti Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 15. marca 2022 a uznesením zo 4. mája 2022 vyslovila súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky.