Slovenskí vojaci majú doma aj vo svete vysoký kredit, prezidentka Čaputová oceňuje ich prácu

Slovenskí profesionálni vojaci majú vysoký kredit doma aj vo svete. Pri príležitosti vyhodnotenia uplynulého výcvikového roka na Ministerstve obrany SR, ktoré sa konalo v rámci Veliteľského zhromaždenie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka, to vo štvrtok uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka pripomenula aj slovenské záväzky zvýšiť výdavky voči Severoatlantickej aliancii (NATO), ktoré majú dosiahnuť v roku 2024 úroveň dvoch percent hrubého domáceho produktu či modernizačné projekty.Podľa nej musia byť investované peniaze nielen do techniky, ale aj do podmienok pre vojakov.

Viacero výziev

Ide o prvú účasť prezidentky na pravidelnom vyhodnotení rezortu obrany, a to od jej nástupu do funkcie v roku 2019.

„Veľmi si vážim, čo robia naši vojaci nielen doma, ale aj v zahraničí. Spomenula som pri dnešnej príležitosti náš deklarovaný záväzok voči NATO do roku 2024, ktorý sa blíži. Ozbrojené sily majú pred sebou aj viacero výziev, napríklad modernizačné projekty. Zdroje totiž nemôžu ísť iba do nákupov, ale musia byť investované aj do infraštruktúry či podmienok vojakov,“ uviedla Čaputová.

Prezidentka ocenila na záver svojho prejavu vysoký kredit Ozbrojených síl SR a poďakovala všetkým vojakom za ich prácu.

Rok vojaka

Šéf Ministerstva obrany Peter Gajdoš (SNS) za uplynulý rok vyzdvihol zlepšenie podmienok pre vojakov. Podľa neho musia armádne projekty výmeny techniky nadväzovať na starostlivosť o profesionálnych vojakov.

„Rok 2019 bol rokom vojaka, ale aj historickou modernizáciou Ozbrojených síl SR. Čo sa týka modernizačných projektov, mojou úlohou bolo odovzdať pripravené materiály,“ povedal Gajdoš.

Minister spomenul napríklad projekt nových stíhacích lietadiel typu F-16 či dokončenie nákupu vrtuľníkov UH-60M Black Hawk po predošlom vedení ministerstva.