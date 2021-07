Slovenskí vojaci slúžia na Cypre už dvadsať rokov, minister Naď im odovzdal medaily OSN (foto)

aktualizované 14. júla 16:09

Šport spája a motivuje

Čaputová im bude držať palce

Mikulec je na športovcov hrdý

Sľub do rúk prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej v stredu predpoludním zložili zástupcovia výprav SR na www.webnoviny.sk >olympijské a paralympijské hry v japonskom Tokiu. Za olympionikov sľub zložila športová gymnastka Barbora Mokošová , za paralympionikov reprezentant parastreľbe Radoslav Malenovský . OH sú v Japonsku na programe od 23. júla do 8. augusta, PH od 24. augusta do 5. septembra. Pôvodne sa obe akcie mali konať už v lete 2020, no pandémia koronavírusu spôsobila ich odklad o jeden rok."V uplynulých týždňoch a mesiacoch som sa často stretával s otázkou, či má význam ich v tejto ťažkej dobe organizovať. Šport však ľudí spája, zjednocuje a motivuje. Verím, že naši športovci dokážu, že vedia bojovať a športovými výsledkami spravia radosť fanúšikom," povedal v príhovore prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel . [related id="1642993" /] Členovia výprav, športovci aj ich realizačné tímy, si z rúk prezidentky SR prevzali menovacie dekréty a od prezidenta SOŠV účastnícke odznaky. [photo id="1643393"]Mokošová a Malenovský v mene všetkých športovcov sľúbili dodržiavanie pravidiel v duchu inklúzie a rovnosti. "Robíme to pre česť našich tímov, aby sme vďaka športu urobili svet lepším," povedali. "Olympijské a paralympijské hry sú najväčším sviatkom športu, pretože stelesňujú jeho najvyššie ideály. Aj tieto určite prinesú obdivuhodné výkon a svetové či olympijské rekordy. Doma budeme vaše úsilie prajne sledovať a držať palce, aby ste podali čo najlepšie výkony. Želám Vám veľa úspechov a prajem Vám, aby ste sa vracali s pocitom, že ste pre svoj úspech a dobrú reprezentáciu Slovenska urobili všetko, čo bolo vo vašich silách. Ak sa tak stane, v našich očiach budete všetci víťazi," zaznelo z úst prezidentky SR Zuzany Čaputovej. [caption id="attachment_1643387" align="alignnone" width="676"]cdn.webnoviny.sk alt="OH 2020: Olympijský sľub slovenských športovcov" width="676" height="451" class="align size-medium wp-image-1643387" /> Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo v popredí) a prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel (vpravo) počas slávnostného sľubu členov slovenskej výpravy na Hry XXXII. olympiády a na paralympijské hry v Tokiu do rúk prezidentky SR v záhrade Prezidentského paláca. Bratislava, 14. júl 2021.[/caption]Na letných olympijských hrách v Tokiu sa zúčastní aj 15 najlepších športovcov Športového centra polície. Slovensko bude na olympiáde a paraolympiáde reprezentovať dohromady 41 športovcov. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR . Pri skladaní sľubu bol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). „Som mimoriadne hrdý na našich športovcov, ktorí svojimi výkonmi a výbornými výsledkami zviditeľňujú našu krajinu vo svete a inšpirujú mládež a ďalšie generácie budúcich slovenských športovcov. Prajem im, aby dokázali na olympiáde dostať zo seba po náročnej príprave a tréningoch to najlepšie. Nech ich húževnatosť, odvaha a šťastie nikdy neopustia,“ povedal Mikulec. Za rezort vnútra sa na 32. olympijských hrách zúčastní Ján Volko www.webnoviny.sk >Danka Barteková, Zuzana Rehák Štefečeková, Erik Varga, Jana Špotáková, Marián Kovačócy, Matej Beňuš, Erik Vlček, Samuel Baláž, Adam Botek, Denis Myšák, Ľubomír Pištej a Barbora Balážová. Paralympijský tím tvorí Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský. Súťažiť budú v streľbe, atletike, vodnom slalome, rýchlostnej kanoistike a v stolnom tenise. [caption id="attachment_1643383" align="alignnone" width="676"]cdn.webnoviny.sk alt="OH 2020: Olympijský sľub slovenských športovcov" width="676" height="451" class="align size-medium wp-image-1643383" /> Zľava v popredí: Prezidentka SR Zuzana Čaputová a gymnastka Barbora Mokošová počas zloženia sľubu členov slovenskej výpravy na Hry XXXII. olympiády a na paralympijské hry v Tokiu do rúk prezidentky SR v záhrade Prezidentského paláca. Bratislava, 14. júl 2021.[/caption] [caption id="attachment_1643390" align="alignnone" width="676"]cdn.webnoviny.sk alt="OH 2020: Olympijský sľub slovenských športovcov" width="676" height="451" class="align size-medium wp-image-1643390" /> Slávnostný sľub členov slovenskej výpravy na Hry XXXII. olympiády a na paralympijské hry v Tokiu do rúk prezidentky SR v záhrade Prezidentského paláca. Bratislava, 14. júl 2021.[/caption]