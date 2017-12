Slovenskí vojaci už v Iraku cvičia prvých inštruktorov pre oblasť odmínovania

BRATISLAVA 2. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí vojaci už v Iraku začali s prípravou inštruktorov irackých bezpečnostných síl v oblasti odmínovania. Ako agentúru SITA informuje hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, v aktuálnom kurze by mali vycvičiť celkovo do 25 účastníkov. Zatiaľ 15 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobí v Iraku v rámci aktivity NATO Training and Capacity Building in Iraq (NTCB-I).

„Aktuálny kurz manuálneho odmínovania realizuje slovenský kontingent v priestore Bashmaya v Iraku. V najbližších týždňoch sa príspevok Slovenskej republiky v zmysle platného mandátu rozšíri aj o ďalších do desať vojakov, ktorých úlohou bude podpora irackých bezpečnostných síl v oblasti opráv vojenskej techniky sovietskej výroby,“ uvádza Capáková v tlačovej správe.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky budú v Iraku pôsobiť výlučne v rámci tzv. výcvikových, teda nebojových aktivít NATO, a to so súhlasom Irackej republiky za podmienok vymedzených medzinárodnými zmluvami. „Nebojový príspevok by mal Irackej republike pomôcť vybudovať bezpečnostné sily, ktoré budú v budúcnosti schopné zabezpečiť stabilitu svojej krajiny,“ dodáva.