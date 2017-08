Slovenskí volejbalisti na európskom šampionáte podľahli Talianom

ŠTETÍN 27. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v štetínskej základnej B-skupine na majstrovstvách Európy v Poľsku a boj o postup do play-off už nemajú v rukách. Po piatkovej prehre 1:3 s Čechmi zverenci Andreja Kravárika v nedeľu podľahli Talianom 0:3 a nepriblížili sa k svojmu základnému cieľu – postupu zo skupiny.

Slováci, ktorí nastúpili s uzdraveným smečiarom Matejom Patákom, v prvom sete nezachytili úvod (0:6) a ťahali jednoznačne za kratší koniec (14:25). Zostávajúce dva sety boli oveľa vyrovnanejšie, no Taliani v kľúčových okamihoch ukázali vyššiu kvalitu a uspeli 25:19, resp. 25:20.

V pondelok sa Slováci rozlúčia so štetínskou Azoty Arenou súbojom proti favorizovaným Nemcom (17.30 h). Na postup potrebujú víťazstvo za tri body (3:0 alebo 3:1) a zároveň priaznivé výsledky zostávajúcich stretnutí “béčka”. Z každej zo štyroch základných skupín postúpi víťaz priamo do štvrťfinále, mužstvá na druhej a tretej priečke do play-off o štvrťfinále a najhoršie umiestnený sa s podujatím rozlúči.

ME 2017 volejbalistov v Poľsku

nedeľa:

B-skupina (Štetín):

Slovensko – Taliansko 0:3 (-14, -19, -20)

83 minút, rozhodovali: Nastase (Rum.) a Murulo (Est.)

Zostavy:

Slovensko: Zaťko, Paták, Ondrovič, Bencz, Chrtiansky, Kohút, liberá Kubš a Turis (Lux, M. Petráš, Končal, Mlynarčík, Prešinský, Ludha)

Taliansko: Giannelli, Lanza, Piano, Vettori, Antonov, Mazzone, liberá Colaci a Balaso (Spirito)

I. set

Tréner Kravárik pristúpil k dvom zmenám v základnej zostave – Mlynarčíka nahradil Bencz a Luxa uzdravený Paták.

Úvod Slovákom nevyšiel, nedokázali zložiť loptu na palubovku a pri podaní Antonova prehrávali 0:6. Vzápätí prvý bod pre SR získal Chrtiansky – 1:6. Ten bol na začiatku stretnutia v útoku najúspešnejším Slovákom, v neľahkej pozícii znížil na 5:10.

Taliani následne získali štyri body v sérii a viedli 14:5. Slováci mali po negatívnom príjme problém razantne zaútočiť a náskok Talianov ďalšími bodovými šnúrami narastal (22:9). Slováci ešte zabojovali a úspechmi striedajúcich Petráša a Luxa skorigovali na 13:23, no napokon podľahli 14:25.

II. set

Začiatok druhého setu bol oveľa vyrovnanejší, po dvoch úspechoch Bencza v sérii viedli Taliani 7:6.

Odskočili na 9:6, no Slováci sa vytiahli a piatimi bodmi za sebou otočili na 11:9 vo svoj prospech: Mlynarčík a Paták sa presadili v útoku, Mlynarčík s Ondrovičom na bloku a Lux pridal eso. Kouč Talianov Blengini prvýkrát siahol po oddychovom čase, po ňom jeho zverenci zmazali manko (11:11).

Slovenskí diváci mali v hľadisku prevahu, zo sedadiel ich dvihli Luxov útok a Mlynarčíkovo eso – 14:12. Taliani ukázali kvalitu a otočili vývoj, získali päť bodov v sérii: po technickom timeoute viedli 17:14 a neskôr 20:17. Slováci sa k nim v koncovke nepriblížili a prehrali 19:25.

III. set

V úvode tretieho setu pravidelne bodovali obe mužstvá: Prešinský vyrovnal na 6:6. Slovákov dostalo do vedenia Patákovo eso (9:8), Lanza odpovedal rovnako – 11:10 pre Talianov. Paták vyrovnal na 13:13, no krátko po technickom timeoute už Taliani viedli 17:14.

Kravárikovi zverenci sa usilovali zabojovať o vyrovnanú koncovku – Paták znížil na 16:18. Lanza následne vypálil eso a Taliani mali sľubný štvorbodový náskok (20:16), výborne hrajúci Lux však blokom skorigoval na 18:20 a prinútil kormidelníka Blenginiho k žiadosti o oddychový čas.

Prešinský útokom znížil na 19:21, Taliani však pridali dva body v sérii a viedli 23:19, neskôr 24:20. V závere nepripustili drámu.

Tabuľka B-skupiny:

1. Taliansko 2 1 1 5:3 4

2. Česko 1 1 0 3:1 3

3. Nemecko 1 1 0 3:2 2

4. Slovensko 2 0 2 1:6 0