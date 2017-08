Slovenskí volejbalisti odchádzajú na majstrovstvá Európy, tréner musel urobiť zmenu

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) – Napokon bez zraneného blokára ČZU Praha Šimona Krajčoviča sa predstaví slovenská volejbalová reprezentácia na blížiacich sa majstrovstvách Európy v Poľsku (24. augusta – 3. septembra 2017).

V pondelok o tom počas stretnutia so zástupcami médií informoval tréner SR Andrej Kravárik. V 14-člennom kádri Krajčoviča nahradil blokár VK Prievidza Marek Ludha, pre ktorého pôjde o premiéru na európskom šampionáte.

Chémia v tíme funguje

“Šimon sa nešťastne zranil na nedeľňajšom rannom tréningu ešte vo Fínsku, keď po podaní dopadol spoluhráčovi na nohu a podvrtol si členok. Je to veľká škoda, pretože sa v sobotňajšom zápase vo Fínsku predviedol vo veľmi dobrom svetle,” citoval web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Kravárika, ktorý sa na ME musí zaobísť aj bez smečiarov Františka Ogurčáka (zranenie) a Tomáša Kriška (osobné dôvody). “Zranenie Šimona nás mrzí, no na druhej strane som veľmi rád, že sme v širšej nominácii mali veľkú konkurenciu. Nebojím sa povedať, že Marek bude plnohodnotnou náhradou za Šimona,” doplnil Kravárik.

Dvadsaťtriročný zvolenský rodák Ludha sa o dodatočnej nominácii dozvedel v nedeľu. “Po celom týždni tréningu so svojím novým klubom v Prievidzi som mal jediný voľný deň a do toho prišiel telefonát, že sa Šimon zranil a idem na Európu. V prvom momente ma to zaskočilo, ale športový život prináša aj takéto veci. Tím poznám dobre, partia je výborná a dúfam, že pomôžem k úspechu. Chémia v tíme funguje a verím, že nám šampionát vyjde,” skonštatoval Ludha.

Nejde o vážne zranenie

Dvadsaťjedenročného Krajčoviča počas ostatných rokov v súvislosti s vrcholnými podujatiami sprevádza smola. V roku 2014 pre zranenie ramena chýbal na domácom európskom šampionáte do 20 rokov; o rok neskôr sa predstavil na seniorských ME, no v druhom zápase základnej skupiny proti Rusku si vážne poranil koleno a následne vynechal celú klubovú sezónu.

“V prvom momente som bol veľmi sklamaný a nahnevaný, pretože som bol blízko k účasti na majstrovstvách Európy. Už som sa s tým však vyrovnal a snažím sa to zobrať z tej pozitívnejšej stránky. Našťastie, nejde o tak vážne zranenie ako keď som musel ísť na operáciu kolena, teraz budem s členkom pauzovať asi dva týždne. Zápasy našich budem sledovať v televízii a držím chalanom palce. Dúfam, že dosiahnu čo najlepší výsledok,” uviedol Krajčovič.

Súpermi Slovákov v štetínskej základnej B-skupine na ME postupne budú Česi (25. 8.), Taliani (27. 8.) a Nemci (28. 8.). Najlepší prenikne priamo do štvrťfinále, tímy na druhom a treťom mieste do play-off o účasť vo štvrťfinále.

Účasť na ME šiestykrát v sérii

Slováci sa počas uplynulých týždňov pripravovali na ME v Nitre a Liptovskom Jáne. V generálke na ME si v závere minulého týždňa dvakrát zmerali sily v Sastamale s domácimi Fínmi, v piatok a aj v sobotu im po vyrovnaných súbojoch podľahli zhodne 1:3. Do dejiska šampionátu odletí výprava SR v utorok, presunie sa z Viedne do Berlína a následne do Štetína autobusom.

Slovenskí volejbalisti sa na ME predstavia šiestykrát v sérii (nechýbali ani raz od roku 2007) a celkovo po deviaty raz. Najlepšie umiestnenie dosiahli na ME 2011, keď na turnaji v Rakúsku a Česku obsadili 5. priečku. Na predvlaňajšom šampionáte v Bulharsku a Taliansku nepostúpili zo základnej skupiny; postupne podľahli Srbom, Rusom a Fínom a skončili na 14. pozícii.

Nominácia slovenskej volejbalovej reprezentácie na ME 2017

Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Daniel Končal (VK ČEZ Karlovarsko/ČR)

Smečiari: Matej Paták (KS Aluron Virtu Warta Zawiercie/Poľ.), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol AlpenVolleys/Rak.), Marcel Lux (VK Mirad PU Prešov), Michal Petráš (SK Posojilnica Aich/Dob / Rak.)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Peter Ondrovič (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Radoslav Prešinský (VK ČEZ Karlovarsko/ČR), Marek Ludha (VK Prievidza)

Univerzáli: Milan Bencz (Sieco Service Impavida Ortona/Tal.), Peter Mlynarčík (Hypo Tirol AlpenVolleys/Rak.)

Liberá: Matej Kubš (VK Prievidza), Martin Turis (AERO Odolena Voda/ČR)

Realizačný tím:

Tréner: Andrej Kravárik, asistent trénera: Martin Pipa, manažér: Ján Uhlárik, kondičný tréner: Boris Žbirka, fyzioterapeut: Tomasz Rusin, štatistik: Daniel Bruch