Slovenskí volejbalisti postúpili na majstrovstvá Európy, v závere kvalifikácie ich porazili Rumuni

August a september budú po dvoch rokoch opäť v znamení vystúpení slovenských volejbalových reprezentácií na majstrovstvách Európy. Po ženách postúpili na kontinentálny vrchol aj muži, ktorí si na druhom kvalifikačnom turnaji v rumunskej Ploješti poradili so Švajčiarmi (3:1) a Albáncami (3:1).

Jedinú prehru utrpeli na záver s domácimi Rumunmi (1:3), keď už mali postup vo vrecku. Tento zápas už odohrali v omladenom zložení bez kapitána Tomáša Kriška, Mateja Patáka či Petra Michaloviča. Slováci sa s 15 bodmi stali víťazmi E-skupiny, vyhrali 5 zo 6 zápasov a dosiahli pomer setov 16:7.

Zvládli päť zápasov po sebe

„Veľmi ma teší postup. Zvládli sme päť zápasov po sebe, čo možno málokto predpokladal. Nebola to ľahká skupina, aj keď sa to môže zdať. Švajčiari vyrukovali so zvláštnou a nepríjemnou hrou, na ktorú Rumuni dvakrát nenašli recept a som rád, že nám sa to podarilo,“ uviedol tréner Marek Kardoš na webe Slovenskej volejbalovej federácie.

Záverečná prehra s Rumunmi už nič nezmenila na slovenskom postupe, ale ambiciózny tréner chcel aj v tomto zápase zvíťaziť. „Nedokázali sme sa presadiť proti kompaktnému bloku a spravili sme veľa hlúpych nevynútených chýb. Vyplýva to asi z toho, že chalani nemajú nahrané, napriek pozmenenej zostave sme mali vyhrať. Budeme to chcieť odčiniť v Zlatej európskej lige,“ dodal Kardoš.

Zaťko si vylepšil rekord

Na turnaji v Ploješti sa dočkal veľkého kariérneho míľnika Juraj Zaťko. Tridsaťtriročný nahrávač odohral svoj 250. a vzápätí aj 251. zápas v drese národného tímu a opäť vylepšil vlastný rekord. „Samozrejme 250 štartov ma teší, najmä to, že som to v zdraví zvládol. Ďakujem všetkým, s ktorými som pri tom mohol byť,“ skonštatoval Zaťko.

Slovenskí volejbalisti sa predstavia na ME po jedenásty raz v histórii a ôsmykrát za sebou. Medzi elitou nechýbali od roku 2007. Septembrový šampionát sa uskutoční v Poľsku, Česku, Estónsku a Fínsku (1. – 19. 9.), žreb základných skupín je na programe vo štvrtok 27. mája v Helsinkách. „Môžeme byť hrdí na to, ako sme zvládli kvalifikáciu. Teraz sa už budeme pripravovať na európsku ligu,“ podotkol univerzál tímu SR Filip Gavenda.