Slovenskí volejbalisti si skomplikovali boj o Final Four, v Haagu podľahli Čechom

HAAG 16. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji I-skupiny v holandskom Haagu (16. – 18. júna) v rámci základnej fázy II. výkonnostnej divízie Svetovej ligy 2017.

Slováci v piatok podľahli Čechom hladko 0:3 (-16, -23, -17) a skomplikovali si boj o postup na turnaj Final Four. Zverenci Andreja Kravárika v Haagu počas víkendu nastúpia proti domácim Holanďanom a reprezentantom Kórejskej republiky, tieto zápasy uzavrú ich účinkovanie v základnej fáze.

Na Final Four do austrálskeho Gold Coast (24. – 25. 6.) preniknú traja najlepší z 12-člennej tabuľky II. divízie, Austrália ako organizátor má istú účasť. Slováci boli po 1. kole a troch popradských víťazstvách (nad Japoncami, Austrálčanmi a Portugalčanmi) na čele divízie, na minulotýždňovom turnaji v Helsinkách pridali výhru nad Číňanmi a podľahli domácim Fínom aj Austrálčanom, čo ich odsunulo na 3. priečku. Víťaz II. divízie by mal v roku 2018 byť súčasťou elitnej I. divízie.

SVETOVÁ LIGA VOLEJBALISTOV 2017

II. divízia – základná fáza – I-skupina

Kórejská republika – Holandsko 0:3 (-21, -16, -16)

Slovensko – Česko 0:3 (-16, -23, -17)

Tabuľka I-skupiny:

1. Holandsko 1 1 0 3:0 3

2. Česko 1 1 0 3:0 3

3. Slovensko 1 0 1 0:3 0

4. Kórejská rep. 1 0 1 0:3 0

Zostávajúci program I-skupiny:

sobota 17. 6.: Holandsko – Slovensko (18.00), Česko – Kórejská republika (20.30)

nedeľa 18. 6.: Kórejská republika – Slovensko (15.30), Holandsko – Česko (18.00)