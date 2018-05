Aktualizované: Slovenskí volejbalisti si zlepšili bilanciu, v druhom kole Zlatej európskej ligy zdolali Švédov

POPRAD 23. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti uspeli vo svojom druhom vystúpení v Zlatej európskej lige 2018 po sobotňajšej popradskej prehre 1:3 s Estóncami, v rovnakom dejisku zvíťazili 3:1 (23, 18, -19, 16) nad Švédmi v zápase stredajšieho 2. kola základnej A-skupiny.

Priebeh prvého setu bol vyrovnaný, Slováci v koncovke otočili vývoj a uspeli. V druhom sete zverenci Andreja Kravárika jasne dominovali. V treťom dejstve vzali dianie do rúk severania, vo štvrtom opäť domáci reprezentanti.

Debut v národnom tíme v stredu absolvoval nahrávač Svidníka Jakub Hriňák. Estónci v stredu doma zdolali Belgičanov 3:1 a s dvoma výhrami sú noví lídri „áčka“. Slováci majú na konte tri body, po skončení súboja v Rakvere sa v tabuľke vyšvihli na 2. miesto pred Belgičanov zásluhou lepšieho pomeru získaných a prehratých lôpt.

Z pohľadu slovenského mužstva nasledujú dva súboje s Belgičanmi (26. 5. v Aalste a 30. 5. v Bratislave) a na záver zápasy vo Švédsku (2. 6.) a Estónsku (6. 6.).

Európska volejbalová konfederácia (CEV) predstavila nový formát kontinentálnej súťaže reprezentačných družstiev mužov a žien v decembri. V mužskej Zlatej európskej lige účinkuje dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej Striebornej európskej lige osem.

Na turnaj Final Four Zlatej európskej ligy do českých Karlových Varov (13. – 14. júna) preniknú víťazi skupín a v závislosti od účinkovania hostiteľa (Česko) v základnej skupine prípadne tiež najlepší tím z druhých priečok.

Zlatá európska liga volejbalistov 2018 – A-skupina

2. kolo – streda:

RAKVERE

Estónsko – Belgicko 3:1 (16, 20, -27, 17)

POPRAD

Slovensko – Švédsko 3:1 (23, 18, -19, 16)

100 minút, rozhodovali: Twardowski (Poľ.) a Höger (SR), 1100 divákov

Zostava a body SR: Prešinský 4, Mlynarčík 9, Kriško 15, Kohút 10, Jančura 2, Paták 12, liberá Turis a M. Vitko (J. Hriňák, M. Petráš 6, J. Ihnát, Firkaľ 3, Macko 2)

Najviac bodov Švédska: F. Gustavsson 25, Lindberg 10, W. Nilsson, D. Pettersson a Sundberg po 7

Tabuľka A-skupiny

1. Estónsko 2 2 0 6:2 6

2. Slovensko 2 1 1 4:4 3

3. Belgicko 2 1 1 4:4 3

4. Švédsko 2 0 2 2:6 0

Hlasy

Andrej Kravárik (tréner SR): „Najmä v treťom sete bolo vidieť, že chlapci nevedeli nájsť rytmus a štýl hry. Švédi od začiatku riskovali na podaní a v určitých fázach im to vychádzalo. My sme sa najmä v treťom sete trápili na prihrávke, no zodpovedný výkon všetkých hráčov nás posunul k víťazstvu. Pomohla nám aj skvelá atmosféra tu v Poprade; nečakal som, že v stredu večer príde tak veľa ľudí, a chcem sa im poďakovať. Víťazstvo sme veľmi potrebovali; v tomto momente je to to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť.“

Emanuel Kohút (blokár a kapitán SR): „Nešli sme do zápasu, že sme favorit, čakali sme ťažký duel, pretože sme ich videli na videu. Chceli sme určite vyhrať a napraviť si chuť po sobotnej prehre s Estónskom. Vedeli sme, že ak ešte chceme pomýšľať na Final Four, tak musíme vyhrať. Škoda výpadku v treťom sete, ale s týmto mladým tímom sa to dá čakať. Som rád, že sme sa z toho pozviechali a získali tri body. Hrá sa v rytme streda – sobota, je to náročné, ale musíme sa s tým vyrovnať. Mali sme dlhú sériu prehier, o to viac nás víťazstvo teší. Potrebovali sme, aby sa mladý tím povzbudil a zistil, že môže vyhrávať. Už je to však za nami, musíme sa sústrediť na ďalší zápas v Belgicku.“

Tomáš Kriško (smečiar SR): „Obrat v prvom sete bol kľúčový pre ďalší vývoj zápasu. Ak by sme ho nezískali, tak by sa zápas asi vyvíjal inak. Vydarená koncovka nám dodala vzpruhu a ďalší set sme vyhrali bez problémov. Potom nastal výpadok v koncentrácii, neprihrali sme si, neodútočili sme, a to nás stálo tretí set. V jeho závere sme sa však vracali k našej hre a preniesli sme to aj do ďalšieho setu, v ktorom sme im v rozhodujúcom momente ušli a dosiahli dôležité víťazstvo. Veľmi sme to potrebovali, zápas bol dôležitý pre psychiku celému tímu a verím, že nás víťazstvo posunie ďalej.“

Zostávajúci program Slovákov v A-skupine

sobota 26. mája: Belgicko – Slovensko (Aalst, 20.30)

streda 30. mája: Slovensko – Belgicko (Bratislava, 20.00)

sobota 2. júna: Švédsko – Slovensko (Nyköping, 19.00)

streda 6. júna: Estónsko – Slovensko (Rakvere, 19.00)