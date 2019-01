Slovenskí volejbalisti spoznali súperov na majstrovstvách Európy 2019, budú v základnej B-skupine

BRUSEL 16. januára (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa v základnej B-skupine septembrových majstrovstiev Európy EuroVolley 2019 (12. – 29. 9.) stretnú s domácimi Belgičanmi, ďalej Srbmi, Nemcami, Španielmi a Rakúšanmi.

Rozhodol o tom stredajší podvečerný žreb v bruselskom Atómiu. Európsky šampionát sa premiérovo uskutoční v štyroch krajinách a po prvý raz s 24 účastníkmi. Hostiteľmi sú Francúzsko, Slovinsko, Belgicko a Holandsko. Slováci sa na ME predstavia po siedmy raz v sérii a celkovo jubilejný desiatykrát.

Počas žrebu vznikli štyri šesťčlenné skupiny; krajiny rozdelili do košov podľa európskeho rebríčka, ktorý bol aktuálny pred štartom kvalifikácie. Kvarteto hostiteľov už skôr priradili ku konkrétnym skupinám – Francúzi sa predstavia v „áčku“ (Montpellier), Belgičania v „béčku“ (Brusel a Antverpy), Slovinci v „céčku“ (Ľubľana) a Holanďania v „déčku“ (Rotterdam a Amsterdam).

Do „slovenskej“ B-skupiny k domácim Belgičanom najskôr z prvého koša pribudli Srbi, z druhého následne Nemci a z tretieho priradil Slovensko do tejto skupiny niekdajší hráč Tomislav Šmuc, ambasádor šampionátu v rodnom Slovinsku. Z dvoch výkonnostne nižších košov neskôr túto skupinu skompletizovali Španieli a Rakúšania.

Úradujúci majstri Európy Rusi sa predstavia v Ľubľane, čeliť budú Slovincom, Fínom, Turkom, Macedóncom a Bielorusom. Svetoví šampióni Poliaci si v Rotterdame a Amsterdame zmerajú sily s Holanďanmi, Čechmi, Estóncami, Ukrajincami a Čiernohorcami.

Francúzi, hostitelia vyvrcholenia šampionátu, v Montpellieri nastúpia proti Talianom, Bulharom, Portugalčanom, Grékom a Rumunom. Jediným obmedzením žrebu bola skutočnosť, že sa v skupine nemôžu stretnúť finalisti ostatného európskeho šampionátu Rusko a Nemecko.

V šesťčlenných skupinách na každého účastníka čaká päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále. Osemfinálové a štvrťfinálové duely hostia Nantes, Ľubľana, Antverpy a Apeldoorn. Semifinálové stretnutia sa uskutočnia v Ľubľane a Paríži, vo francúzskej metropole následne turnaj vyvrcholí zápasmi o medaily.

Nováčikmi šampionátu aj vďaka rozšíreniu počtu účastníkov sú Čiernohorci a Macedónci, nechýba žiadna z popredných krajín „starého kontinentu“. Zverenci Andreja Kravárika triumfovali v kvalifikačnej C-skupine, za sebou nechali Čiernohorcov, Moldavcov aj Islanďanov.

Slováci na ostatných dvoch európskych šampionátoch (Poľsko 2017, Bulharsko a Taliansko 2015) nepostúpili zo základnej skupiny do play-off o štvrťfinále, v kľúčových súbojoch vtedy podľahli Čechom, resp. Fínom. Najlepší výsledok dosiahli v roku 2011, keď v „skupine smrti“ v Prahe triumfovali pred Bulharmi, Poliakmi a Nemcami, napokon obsadili 5. miesto.

Zloženie základných skupín majstrovstiev Európy volejbalistov EuroVolley 2019

(12. – 29. septembra) podľa stredajšieho žrebu v Bruseli:

A-skupina (Montpellier/Fr.): Francúzsko, Taliansko, Bulharsko, Portugalsko, Grécko, Rumunsko

B-skupina (Brusel a Antverpy/Belg.): Belgicko, Srbsko, Nemecko, SLOVENSKO, Španielsko, Rakúsko

C-skupina (Ľubľana/Slovin.): Slovinsko, Rusko, Fínsko, Turecko, Macedónsko, Bielorusko

D-skupina (Rotterdam a Amsterdam/Hol.): Holandsko, Poľsko, Česko, Estónsko, Ukrajina, Čierna Hora

Zloženie košov pred žrebom:

Hostitelia: Francúzsko (A-skupina), Belgicko (B-skupina), Slovinsko (C-skupina), Holandsko (D-skupina)

1. kôš: Rusko, Srbsko, Poľsko, Taliansko

2. kôš: Bulharsko, Nemecko, Fínsko, Česko

3. kôš: Estónsko, SLOVENSKO, Turecko, Portugalsko

4. kôš: Španielsko, Ukrajina, Grécko, Macedónsko

5. kôš: Bielorusko, Čierna Hora, Rumunsko, Rakúsko

Rámcový program šampionátu:

12. – 19. 9.: zápasy v základných skupinách (Montpellier/Fr., Ľubľana/Slovin., Brusel/Belg., Antverpy/Belg., Rotterdam/Hol., Amsterdam/Hol.)

21. – 22. 9.: osemfinále (Nantes/Fr., Ľubľana/Slovin., Antverpy/Belg., Apeldoorn/Hol.)

23. – 24. 9.: štvrťfinále (Nantes/Fr., Ľubľana/Slovin., Antverpy/Belg., Apeldoorn/Hol.)

26. – 27. 9.: semifinále (Paríž/Fr., Ľubľana/Slovin.)

28. 9.: o 3. miesto (Paríž/Fr.)

29. 9.: finále (Paríž/Fr.)

Spôsob kvalifikácie účastníkov:

Hostitelia (4): Francúzsko, Slovinsko, Belgicko, Holandsko

Postup za umiestnenie na ME 2017 (8): Rusko, Nemecko, Srbsko, Taliansko, Bulharsko, Česko, Poľsko, Turecko

Postup z kvalifikácie (12): SLOVENSKO, Rumunsko, Estónsko, Portugalsko, Bielorusko, Ukrajina, Grécko (víťazi skupín), Fínsko, Čierna Hora, Rakúsko, Španielsko, Macedónsko (postupujúci z 2. priečok)

Doterajšie umiestnenia SR na ME (v zátvore počet účastníkov):

Holandsko 1997 – 8. miesto (12)

Česko 2001 – 10. miesto (12)

Nemecko 2003 – 12. miesto (12)

Rusko 2007 – 12. miesto (16)

Turecko 2009 – 11. miesto (16)

Rakúsko a Česko 2011 – 5. miesto (16)

Dánsko a Poľsko 2013 – 11. miesto (16)

Bulharsko a Taliansko 2015 – 14. miesto (16)

Poľsko 2017 – 15. miesto (16)

Hlasy:

Andrej Kravárik (tréner SR): „Každá skupina má svojho favorita, rovnako aj tá naša. Myslím si, že to mohlo dopadnúť aj horšie. Belgičania budú doma silní, to isté platí aj o Srboch a Nemcoch, sú to tímy zo svetovej špičky. Musíme sa dobre pripraviť na súperov, ktorých môžeme zdolať, ale naplno pôjdeme v každom zápase. Každý súper je hrateľný, dôležité bude aj poradie zápasov, ktoré sa dozvieme neskôr. Ideme do boja! Verím, že dosiahneme lepší výsledok ako na majstrovstvách Európy 2017, naším cieľom je postup zo skupiny.“

Marek Rojko (športový riaditeľ SVF, prítomný na žrebe): „Myslím si, že sme dostali jednu zo silnejších skupín, pokiaľ ide o prvé tri družstvá. Je to však realita, smerom k postupu máme aj prijateľných súperov. Ak by sme pred osemfinále chceli rátať s lepším umiestnením, bude potrebné zdolať niekoho z vyššie nasadených. Žreb treba brať ako realitu, pokúsiť sa obhájiť postupové miesto a minimálne raz prekvapiť.“