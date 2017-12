Slovenskí volejbalisti spoznali súperov v Zlatej európskej lige

LUXEMBURG 12. decembra (WebNoviny.sk) – Európska volejbalová konfederácia (CEV) v utorok vo svojom sídle v Luxemburgu predstavila nový formát kontinentálnej súťaže reprezentačných družstiev mužov a žien – Zlatú, resp. Striebornú európsku ligu (Golden European League a Silver European League). Informuje o tom web CEV.

Ide o očakávaný krok po tom, ako Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) v októbri predstavila Ligu národov (Volleyball Nations League), ktorá nahradila Svetovú ligu mužov a ženskú World Grand Prix.

Slováci účinkovali vo Svetovej lige od roku 2014, absolvovali štyri ročníky: najskôr bojovali v III. výkonnostnej divízii, neskôr v II. divízii. Slovenky nikdy neboli súčasťou World Grand Prix, počas ostatných dvoch rokov sa predstavili v Európskej lige – vlani získali striebro, tento rok bronz.

Základné náležitosti pre mužskú a ženskú edíciu kontinentálnej súťaže sú identické. V Zlatej európskej lige sa predstaví dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej striebornej osem. Kritériom pre rozdelenie bol aktuálny rebríček krajín CEV. Skupinová fáza odštartuje 20. mája 2018, hrať sa bude systémom každý s každým doma aj vonku.

Slováci vedení trénerom Andrejom Kravárikom a aj Slovenky (po ukončení spolupráce s Marekom Rojkom aktuálne bez kormidelníka, pozn.) sú pre rok 2018 súčasťou Zlatej európskej ligy. Slováci v A-skupine nastúpia proti Belgičanom, Estóncom a Švédom. Slovenky v C-skupine čakajú súboje s Češkami, Bieloruskami a Španielkami.

Final Four sa uskutoční v júni

Turnaje Final Four s účasťou štyroch najlepších družstiev (víťazi skupín plus najlepší z druhých priečok) sú na programe 15. – 17. júna.

Ak sa v Striebornej európskej lige nenájde organizátor, bude sa hrať semifinále a finále, zhodne na odvetu. Dvaja najlepší zo Zlatej európskej ligy preniknú na Pohár vyzývateľov (FIVB Challenger Cup), jeho víťaz bude v play-off hranom na odvetu bojovať o miestenku do Ligy národov 2019.

Šampióni Striebornej európskej ligy postúpia o level vyššie, nahradia posledný tím konečného poradia Zlatej európskej ligy. V Zlatej európskej lige rozdelia účastníkom 413-tisíc eur, šampión získa 125-tisíc. V nižšej divízii je k dispozícii 156-tisíc eur celkovo, 50-tisíc pre víťaza. V kvalitatívne slabšej Európskej lige 2017 – zhodne pri premiére v tejto súťaži – triumfovali Ukrajinci a Ukrajinky.

Pozitíva nového formátu

Dlhoročný prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Ľubor Halanda (v tejto funkcii v rokoch 2005 – 2017), viceprezident Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) a člen Správnej rady Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB), v októbri po predstavení Ligy národov pre agentúru SITA uviedol: „Nepovedal by som, že na to doplatíme. Naopak, podarilo sa nám niečo získať. Už dávnejšie sa hovorilo o novom formáte. V Európe zostáva mnoho kvalitných tímov, aj na našej úrovni. Povedali sme si: ‘Prečo chodiť z jedného konca na druhý po celom svete; hrať v Číne, o týždeň v Austrálii a o týždeň trebárs vo Venezuele či Mexiku? Radšej utvorme silnú súťaž v Európe.’ Tento návrh bol prijatý.“

Čestný prezident SVF Halanda pre SITA naznačil niektoré pozitíva nového formátu: „Výhoda je pre nás v tom, že súčasťou nebudú slabšie tímy z iných kontinentov – z Afriky, Južnej Ameriky. Naším úsilím sme sledovali vyššiu športovú úroveň, kvalitné zápasy doma a tiež podstatne nižšie náklady – vstupné poplatky a náklady na cestovanie. Pre nás ako federáciu je to ešte výhodnejšie, môžeme poskytnúť viac prostriedkov na prípravu reprezentačných družstiev. Vstupný poplatok do európskej ligy bude 25-tisíc eur. V súvislosti so Svetovou ligou sme platili 250-tisíc dolárov a pokrývali sme cestovné náklady. To je obrovský rozdiel. Predtým to vo Svetovej lige bolo aj 300-tisíc eur s tým, že FIVB pokryla náklady na letenky. V európskej lige budú prémie za vyhratý zápas a určitý príspevok aj za prehru.“

Vzniknúť by mala tiež Liga vyzývateľov

V mužskej i ženskej Lige národov bude štartovať po 16 krajín – 12 stálych a 4 zo skupiny tzv. vyzývateľov. Hrať sa bude systémom každý s každým, družstvá absolvujú viacero turnajov. Právo hostiť turnaj má zabezpečené každý zo stálych účastníkov.

Mužskú súťaž utvorili Brazília, Taliansko, USA, Čína, Srbsko, Francúzsko, Argentína, Irán, Poľsko, Nemecko, Japonsko, Rusko (stále krajiny), Austrália, Kórejská republika, Kanada a Bulharsko (vyzývatelia). V ženskej edícii sa predstavia Brazília, Taliansko, USA, Čína, Srbsko, Holandsko, Thajsko, Turecko, Kórejská republika, Nemecko, Japonsko, Rusko (stále krajiny), Argentína, Dominikánska republika, Poľsko a Belgicko (vyzývatelia).

Vzniknúť by mala tiež Liga vyzývateľov (Challenger League), ktorá zabezpečí prechod postupujúcich a zostupujúcich tímov.

Zloženie základných skupín Zlatej európskej ligy 2018 volejbalistov:

A-skupina: Belgicko, Estónsko, SLOVENSKO, Švédsko

B-skupina: Slovinsko, Holandsko, Turecko, Ukrajina

C-skupina: Fínsko, Česko, Portugalsko, Španielsko

Zloženie základných skupín Striebornej európskej ligy 2018 volejbalistov:

A-skupina: Macedónsko, Lotyšsko, Rakúsko, Kosovo

B-skupina: Bielorusko, Chorvátsko, Maďarsko, Albánsko

Zloženie základných skupín Zlatej európskej ligy 2018 volejbalistiek:

A-skupina: Bulharsko, Ukrajina, Azerbajdžan, Portugalsko

B-skupina: Chorvátsko, Maďarsko, Francúzsko, Fínsko

C-skupina: Česko, Bielorusko, SLOVENSKO, Španielsko

Zloženie základných skupín Striebornej európskej ligy 2018 volejbalistiek:

A-skupina: Švajčiarsko, Estónsko, Švédsko, Kosovo

B-skupina: Izrael, Rakúsko, Gruzínsko, Albánsko