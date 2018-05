Slovenskí volejbalisti v Belgicku siahali na víťazstvo, v rozhodujúcom tajbrejku tesne prehrali

AALST 27. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom treťom vystúpení v Zlatej európskej lige 2018, po popradskej prehre s Estóncami (1:3) a výhre nad Švédmi (3:1) v rovnakom dejisku podľahli v Aalste domácim Belgičanom tesne 2:3 (-22, -17, 22, 25, -13) v zápase sobotňajšieho 3. kola základnej A-skupiny.

V úvodných dvoch setoch mali navrch favorizovaní Belgičania – štvrtí z minuloročných ME v Poľsku. Tretie dejstvo patrilo Slovákom, ktorí následne otočili vývoj štvrtej časti a vynútili si tajbrejk; v ňom tesne podľahli (13:15). Trénerovi SR v Belgicku chýbal blokár a kapitán tímu Emanuel Kohút. Išlo o 13. vzájomnú konfrontáciu, Belgicko pridalo deviaty úspech, SR má na konte štyri triumfy. Belgičania uspeli v siedmom z ostatných ôsmich meraní síl.

Lídrami A-skupiny s tromi víťazstvami sú Estónci, ktorí v sobotu doma zdolali Švédov 3:1. Belgicko má dve výhry, Slovensko jednu, Švédsko bez víťazstva je posledné. Slováci naďalej živia nádej na prvenstvo v skupine a postup na Final Four, sobotňajším neúspechom sa však ich šance znížili. Z pohľadu slovenského mužstva nasleduje ďalší súboj s Belgičanmi (30. 5. v Bratislave) a na záver zápasy vo Švédsku (2. 6.) a Estónsku (6. 6.).

V mužskej Zlatej európskej lige účinkuje dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej Striebornej európskej lige osem. Na turnaj Final Four Zlatej európskej ligy do českých Karlových Varov (13. – 14. júna) preniknú víťazi skupín a v závislosti od účinkovania hostiteľa (Česko) v základnej skupine prípadne tiež najlepší tím z druhých priečok. Najhoršie mužstvo zo 4. priečok klesne do Striebornej európskej ligy, medzi elitou ho nahradí jej premiérový šampión.

Zlatá európska liga volejbalistov 2018 A-skupina – 3. kolo RAKVERE

Estónsko – Švédsko 3:1 (22, -18, 23, 17) AALST

Belgicko – Slovensko 3:2 (22, 17, -22, -25, 13)

134 minút, rozhodovali: Nederhoed (Hol.) a Herbots (Belg.), 830 divákov

Zostava a body SR: J. Hriňák 1, Paták 22, Macko 4, M. Petráš 24, Kriško 20, Prešinský 8, libero Turis (Jančura, Lamanec, J. Ihnát, Firkaľ 1)

Najviac bodov Belgicka: Grobelny a Van Walle po 17, Van De Velde 15

I. set

Slováci, ktorí nastúpili bez kapitána Kohúta, nezačali dobre, prehrávali 0:4. Vzápätí sa im podarilo znížiť na 5:6, no Belgičania sa opäť vzdialili a výrazne viedli (11:7, neskôr 16:10). Pred koncovkou mali domáci hráči sedembodový náskok (21:14), Slováci pri Patákovom servise štvorbodovou šnúrou skorigovali na 18:21. Belgičania sa dostali k štyrom setbalovým príležitostiam: Kravárikovi zverenci odvrátili dve, tretiu nie; napriek mohutnému finišu prehrali (22:25).

II. set

V úvode druhého setu Slováci viedli 8:6 aj 11:9, no hostitelia zmazali mierne manko a štvorbodovou sériou otočili na 16:13. O chvíľu pridali ďalšiu štvorbodovú šnúru: Slováci párkrát nezložili loptu, Belgičania zachránili v poli a viedli 20:14. Tréner Kravárik počas oddychového času vyzval svojich zverencov k maximálnemu riziku pri podaní, z čoho pramenilo viacero chýb a domáci bez problémov dokráčali k ďalšiemu čiastkovému úspechu (25:17).

III. set

Začiatok tretieho dejstva bol vyrovnaný, Slováci neskôr viedli o dva body (9:7). V polovici setu boli vo výhode slovenskí volejbalisti (13:12), medzitým Kriško dostal žltú kartu. Následne Petráš servisom zatlačil Belgičanov, čím výrazne prispel k päťbodovej sérii svojho tímu – 18:12. Vzápätí mali navrch domáci, znížili na 15:18 a neskôr 17:19. Slováci sa v koncovke mohli spoľahnúť na univerzála Petráša – najskôr zvýšil na 23:20, o chvíľu pridal 24. bod svojho tímu a napokon úspešným útokom premenil celkovo druhý setbal (25:22).

IV. set

Belgičania v úvode štvrtej časti viedli 5:2 a neskôr 11:7, Slováci skorigovali na 10:11 zo svojho pohľadu. Belgičania sa opäť dostali do trháku (15:12) a po jednej červenej karte pre SR neskôr viedli aj 18:14. Slováci sa nevzdávali, zabojoval Kriško, pridali úspešné bloky a znížili na 17:18. Neskôr zaostávali 18:20, no pri Petrášovom servise otočili na 21:20. O chvíľu Paták predviedol útok á la Earvin N’Gapeth a Slováci mali dva setbaly (24:22). Nezužitkovali ich – domáci trojbodovou šnúrou otočili na 25:24 a mali mečbal, ten však Slováci odvrátili a keď vzápätí dostali tretiu príležitosť na ukončenie setu, premenili ju a triumfovali 27:25.

Tajbrejk

Úvod tajbrejku patril Belgičanom, viedli 6:3 a neskôr 9:6, no Slováci tromi bodmi v sérii vyrovnali (9:9) a taliansky kormidelník hostiteľov Anastasi požiadal o oddychový čas. O chvíľu nepomohli Belgičanom mohutné protesty, skóre bolo nerozhodné (11:11). Belgičanom k mečbalu pomohol Klinkenberg – 14:13. Keďže Slováci vzápätí nezložili loptu a neporadili si v poli, tesne podľahli (13:15).

Hlas (zdroj: web SVF):

Andrej Kravárik (tréner SR): „Úvod zápasu nám nevyšiel, ale napriek tomu sme dokázali ešte prvý set zdramatizovať. Do druhého setu sme vstúpili dynamicky, ale, žiaľ, len do stavu 13:12. Potom nás súper zatlačil podaním, na čo sme nedokázali reagovať. V nasledujúcich dvoch setoch sme stabilizovali podanie a veľmi dobrou efektivitou v útoku sme dokázali zvrátiť stav stretnutia a vyrovnať. V tajbrejku to bolo o šťastí a chybách rozhodcu. Za stavu 13:13 si vymyslel nezmyselný prešľap pri Petrášovom podaní, ktorý zaznamenal eso. Veľká pochvala hráčom za predvedený výkon.“

Tabuľka A-skupiny:

1. Estónsko 3 3 0 9:3 9

2. Belgicko 3 2 1 7:6 5

3. Slovensko 3 1 2 6:7 4

4. Švédsko 3 0 3 3:9 0

Zostávajúci program Slovákov v A-skupine:

streda 30. mája: Slovensko – Belgicko (Bratislava, 20.00)

sobota 2. júna: Švédsko – Slovensko (Nyköping, 19.00)

streda 6. júna: Estónsko – Slovensko (Rakvere, 19.00)