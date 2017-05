Slovenskí volejbalisti v kvalifikácii na majstrovstvá sveta zdolali Moldavcov

KOOG AAN DE ZAAN 25. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti uspeli vo svojom treťom vystúpení v holandskom meste Koog aan de Zaan na turnaji B-skupiny (23. – 28. mája) v rámci II. fázy európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Talianska a Bulharska.

Slováci po utorkovej nečakanej prehre 1:3 s Rakúšanmi a stredajšej výhre 3:0 nad Luxemburčanmi vo štvrtok zdolali Moldavcov taktiež 3:0 (9, 31, 23). V boji o účasť na svetovom šampionáte si slovenskí reprezentanti pripísali druhé víťazstvo a ďalšie tri body, celkovo so šiestimi figurujú na 3. priečke.

Zverenci Miroslava Palguta v prvom sete Moldavcom uštedrili debakel, v druhom aj treťom to však bol boj až do konca. Druhé dejstvo ponúklo dramatický záver: najskôr Slováci a vzápätí ani Moldavci nezužitkovali po štyri setbaly, favoriti napokon premenili svoju šiestu príležitosť. Do tretej časti vstúpili lepšie moldavskí reprezentanti a viedli aj 16:12, k podaniu sa však dostal striedajúci Kriško a Slováci zmazali manko. V koncovke mali Palgutovi zverenci dva mečbaly a ten druhý premenili.

Piatok je na turnaji voľný deň, víkendové vyvrcholenie B-skupiny je na programe v Apeldoorne. Slováci si zmerajú sily s Grékmi (sobota, 20.00 h) a domácimi Holanďanmi (nedeľa, 17.00 h). Na MS postúpi víťaz turnaja, mužstvo na druhej priečke prenikne na turnaj záverečnej III. fázy eliminácie (11. – 16. júla 2017), z ktorého postúpi na MS iba najlepší. Slovensko dosiaľ na svetovom šampionáte neštartovalo, Palgutovi zverenci bojujú o premiérovú účasť.

Kvalifikácia na MS 2018 v Taliansku a Bulharsku

európska časť – II. fáza – B-skupina – Koog aan de Zaan (Hol.):

Luxembursko – Rakúsko 0:3 (-24, -23, -20)

Grécko – Holandsko 0:3 (-13, -30, -16)

Moldavsko – Slovensko 0:3 (-9, -31, -23)

87 minút, rozhodovali: Kozlovskij (Ukr.) a Jankovič (Srb.), 300 divákov

Zostava a body SR: Mlynarčík 11, Chrtiansky 12, Kohút 6, Zaťko 1, Paták 16, Prešinský 7, libero Kubš (Bencz, F. Palgut 1, Kriško 2)

Najviac bodov Moldavska: Bahov 16, Voleanschii 11, Predius 7

Tabuľka B-skupiny:

1. Holandsko 3 3 0 9:1 9

2. Rakúsko 3 2 1 8:4 7

3. Slovensko 3 2 1 7:3 6

4. Grécko 3 2 1 6:6 5

5. Luxembursko 3 0 3 1:9 0

6. Moldavsko 3 0 3 1:9 0

Ďalší program SR v B-skupine:

sobota 27. 5.: Slovensko – Grécko (20.00)

nedeľa 28. 5.: Holandsko – Slovensko (17.00)