Slovenskí volejbalisti v príprave nastúpili v najsilnejšom zložení a triumfovali nad Rakúskom

STEINBRUNN 30. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti v nedeľňajšom prípravnom stretnutí v Steinbrunne triumfovali jednoznačne 3:0 (22, 19, 15) nad domácimi Rakúšanmi a víťazne sa naladili na blížiaci sa januárový záver kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019.

Nastúpili v najsilnejšom zložení

Slováci na rozdiel od sobotňajšieho úvodného merania síl a tesnej prehry 2:3 nastúpili v najsilnejšom zložení, svoj výkon stupňovali a hostiteľom nedovolili pomyslieť na úspech.

V priebehu tretieho setu dal tréner SR Andrej Kravárik príležitosť hráčom z lavičky, jeho zverenci uspeli aj v dodatkovom sete (25:20). Tieto tímy sa stretli v príprave aj pred augustovou časťou kvalifikácie ME, Slováci vtedy v Nitre zvíťazili 3:1 a 3:2.

Slováci na druhej priečke

Slovákom v C-skupine kvalifikácie ME po štyroch kolách s 9 bodmi patrí 2. priečka, v januári ich čakajú súboje proti Čiernej Hore (5. 1. o 15.30 h v Nitre) a Islandu (9. 1. o 21.00 h SEČ v Kópavogure). Tri výhry a jednu prehru aktuálne majú na konte aj Čiernohorci, tí sú na čele „céčka“ pred Slovákmi o jeden bod.

Ak slovenskí volejbalisti v januári vybojujú dve víťazstvá, na šampionát postúpia z prvej priečky. Z druhých miest kvalifikačných skupín na ME prenikne päť družstiev zo siedmich.

Medzištátny prípravný zápas nedeľa: STEINBRUNN

Rakúsko – Slovensko 0:3 (-22, -19, -15) – dodatkový set 20:25

65 minút

Zostava a body SR: Kriško 5, Kohút 8, Zaťko 4, Paták 12, Krajčovič 7, Michalovič 14, liberá Kubš a M. Vitko (Ihnát 0, Ludha 1, Lux 7, Jančura 0, Mlynarčík 1)

Hlas:

Andrej Kravárik (tréner SR): „V prvom zápase sme neboli v najsilnejšej zostave. Sobotňajší súboj napriek prehre 2:3 mal svoje pozitíva, mali sme ho dobre rozohraný, viedli sme v prvom aj treťom sete. Takéto situácie by sme si mali ustrážiť, no Rakúšania v týchto pasážach utvorili enormný tlak podaním a o náskok sme prišli. V prvom zápase dostali šancu všetci hráči, k druhému sme pristúpili ako ku generálke na Čiernu Horu, so základnou zostavou. Úlohu, ktorú chlapci dostali, splnili na jednotku. Menej sme chybovali na servise, mali sme oveľa lepší príjem. Teším sa už na zápas proti Čiernej Hore, ktorý nás čaká v Nitre. Proti Islandu aj Moldavsku sme tam mali naozaj domáce prostredie a veľmi si želám, aby to tak bolo aj v sobotu. My urobíme všetko pre to, aby sme divákom aj celému Slovensku spravili radosť.“