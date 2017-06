Slovenskí volejbalisti v úvode Svetovej ligy zdolali Japonsko, Kravárik zažil úspešnú premiéru

POPRAD 2. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti v pozícii hostiteľov uspeli vo svojom úvodnom vystúpení na popradskom turnaji B-skupiny (2. – 4. júna) v rámci základnej fázy II. divízie Svetovej ligy 2017.

Slováci v piatok zdolali Japoncov 3:0 (20, 20, 25), postarali sa o víťaznú premiéru nového hlavného trénera reprezentácie Andreja Kravárika a po prvom hracom dni sú s 3 bodmi na čele poradia “béčka”. Austrálčania v piatok zvíťazili 3:2 nad Portugalčanmi a majú dva body.

Tri štvorčlenné turnaje

Slováci v prvom sete od úvodu dominovali, celkovo v ňom dosiahli úctyhodných deväť blokov a bez problémov uspeli. Druhé dejstvo malo podobný priebeh; v jeho závere sa Japonci priblížili a zaostávali 18:19, no nepridali nadstavbu. Tretia časť hry bola najvyrovnanejšia. Slovenskí volejbalisti v závere viedli 22:20, no Japonci otočili vývoj a dostali sa k dvom setbalom. Slováci ich odvrátili a následne zužitkovali prvý mečbal.

Prestížna súťaž reprezentačných mužstiev má tri výkonnostné divízie, v každej je tucet tímov. Slovákov čakajú tri štvorčlenné turnaje základnej fázy. V popradskej B-skupine sa ešte predstavia proti Austrálčanom (sobota, 18.00 h) a Portugalčanom (nedeľa, 18.00 h).

Postúpia tri najlepšie mužstvá

Kravárikových zverencov následne čaká turnaj D-skupiny vo fínskych Helsinkách (8. – 10. júna; súperi Fínsko, Austrália a Čína) a turnaj I-skupiny v holandskom Haagu (16. – 18. júna, súperi Holandsko, Česko a Kórejská republika). Na Final Four II. divízie do austrálskeho Gold Coast (24. – 25. 6.) postúpia tri mužstvá s najlepšou bilanciou po odohraní turnajov základnej fázy. Austrália ako organizátor má istú účasť. SR je súčasťou Svetovej ligy od roku 2014.

SVETOVÁ LIGA VOLEJBALISTOV 2017

II. divízia – základná fáza – B-skupina – Poprad – piatok:

Austrália – Portugalsko 3:2 (-21, 20, 18, -22, 18)

Slovensko – Japonsko 3:0 (20, 20, 25)

79 minút

Zostava a body SR: Zaťko 3, Paták 15, Kohút 9, Bencz 18, Chrtiansky 5, Ondrovič 6, libero Kubš (Kriško, Lux 7, Palgut)

Najviac bodov Japonska: Janagida 17, Jamada 12, Ri 7

Hlasy:

Juraj Zaťko (nahrávač SR): “Sme veľmi radi, že sme v prvom zápase zvíťazili, je to výborný štart. Verím, že v tom budeme pokračovať a budeme naďalej víťaziť. Nový hlavný tréner oživil tímového ducha. V sobotu nás čakajú Austrálčania. Majú skúsenosti z majstrovstiev sveta aj olympijských hier, sú vyšší. Bude to úplne iný zápas; myslím si, že pre nás najťažší na turnaji. Jednoznačne však chceme vyhrať.”

Emanuel Kohút (blokár a kapitán SR, zdroj: svf.sk): “Vybojovali sme tri body, takže veľká spokojnosť. Zvládli sme to v troch setoch, čo je dôležité, pretože sme ušetrili sily do ďalšieho zápasu. Hráme s Austráliou, ktorá hrala päť setov s Portugalskom. Japonci mali v strede niekoľko dvojmetrových hráčov a boli veľmi húževnatí. Kazili veľmi málo a bojovali do poslednej lopty. Sme veľmi radi, že sme to takto zvládli.”

Tabuľka B-skupiny:

1. Slovensko 1 1 0 3:0 3

2. Austrália 1 1 0 3:2 2

3. Portugalsko 1 0 1 2:3 1

4. Japonsko 1 0 1 0:3 0

Ďalší program B-skupiny:

sobota 3. 6.: Japonsko – Portugalsko (15.00), Slovensko – Austrália (18.00)

nedeľa 4. 6.: Austrália – Japonsko (15.00), Slovensko – Portugalsko (18.00)