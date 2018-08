Aktualizované: Slovenskí volejbalisti zdolali v kvalifikácii Moldavcov, v tabuľke vystrelili na 1. miesto

KIŠIŇOV 26. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti v nedeľu v Kišiňove zvíťazili 3:1 (14, -22, 20, 18) nad domácimi Moldavcami a vo svojom štvrtom vystúpení v C-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy vybojovali tretiu výhru. Zverenci Andreja Kravárika s výnimkou druhého setu mali navrch a nadviazali na stredajšie nitrianske víťazstvo 3:0 nad rovnakým súperom.

V tabuľke „céčka“ sa Slováci s deviatimi bodmi vyšvihli na 1. miesto, Čiernohorci ako druhí v poradí však majú k dobru večerný súboj na palubovke outsidera z Islandu (20.00 h SELČ) a výhrou, treťou v eliminácii, sa môžu vrátiť na líderskú pozíciu o bod pred Slovákov. V úvode januára slovenských volejbalistov čaká záver kvalifikácie: domáci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. 1.) a súboj na Islande (9. 1.).

Na majstrovstvách Európy 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví 24 krajín, teda rekordný počet. Z kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve skupiny sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení „druhých“ sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách. Slováci na ME nechýbali od roku 2007, bojujú teda o siedmu účasť v sérii a celkovo jubilejný desiaty štart na najvyššom kontinentálnom fóre.

Kvalifikácia ME 2019 volejbalistov – C-skupina

Slováci nastúpili s jednou zmenou oproti stredajšiemu zápasu v Nitre, keď namiesto Kriška dostal šancu Lux. Úvod duelu slovenským volejbalistom vyšiel perfektne, pri sériách Zaťka a následne Patáka na podaní viedli 8:2. Moldavci znížili na 5:8, ale potom zavelil útokom a servisom kapitán Kohút a Slováci viedli 13:8. V polovici setu bolo 16:11 pre hostí, ktorí valcovali ďalej, Michalovič blokom upravil na 20:12. Záver prvého dejstva bol jasne v réžii Slovákov, vyhrali ho hladko 25:14.

Druhý set začali lepšie Moldavci, pridali na podaní a viedli 9:5. Domáci ožili, dobre prihrávali aj útočili a udržiavali si náskok. Slováci znížili na 10:12, ale o chvíľu Gherman útokom stredom upravil na 15:11. Tréner Kravárik reagoval striedaním, miesto Luxa prišiel Kriško. Slováci sa dostali na rozdiel dvoch bodov (14:16) a vykresali nádej na zvrat v sete, no potom sa domáci prezentovali kvalitnou obranou na sieti a za stavu 19:15 si tréner Kravárik vyžiadal time-out. V závere viedli domáci 23:18, Slováci pri podaní Michaloviča znížili na 21:23, ale zvrat sa im nepodaril. Moldavsko vyhralo druhé dejstvo 25:22.

Začiatok tretieho setu bol vyrovnaný, oba tímy sa držali bok po boku. Slováci odskočili na tri body pri podaní Kriška, keď sa Paták blysol blokom a Michalovič útokom – 9:6. Moldavci však znížili zásluhou Bahova na 10:11 a potom otočili na 13:12 po ese Ghermana. Bojovalo sa o každú loptu, v polovici setu získali Slováci dva dôležité body za sebou a otočili na 17:15. Potom zapracoval na sieti Paták a Michalovič zvýšil na 18:15. Ešte bližšie k zisku setu pribížil Slovákov kapitán Kohút, keď esom zvýšil na 21:16. Moldavci sa nevzdávali a znížili na 20:22, ale viac im favorit duelu nedovolil a set ukončil esom Paták (20:25).

Hneď na začiatku štvrtého setu si Slováci vypracovali mierny náskok, Kohút upravil na 3:1. Moldavci po nedorozumení na strane Slovákov vyrovnali na 6:6. Potom však prišiel na podanie Kriško a získal pre svoj tím dôležité body, esom dostal svoj tím do vedenia 12:9. Domáci znížili na rozdiel bodu, no potom Zaťko krásnym blokom upravil na 14:11. Po bloku Krajčoviča a chybe Moldavcov viedli Slováci 17:12 a neskôr po ese Michaloviča už 21:16. Zápas ukončil esom Kohút, Slováci vyhrali 25:18 a celý duel zaslúžene 3:1.

Hlasy

zdroj: web SVF

Andrej Kravárik (tréner SR): „Ukázalo sa, že okrem Islandu sú zápasy s ďalšími súpermi v skupine, teda s Moldavskom a Čiernou Horou, ťažké. Po hladkom prvom sete, v ktorom sme nedali súperovi šancu, prišlo malé uspokojenie a domáci sa chytili. Motor sme naštartovali neskôr ako bolo treba a už sme to nedobehli. Som veľmi rád, že v treťom sete sme sa vrátili k dobrej a zodpovednej hre, boli sme opäť na koni, súpera sme dostali kvalitnou obranou pod tlak, dobre sme podávali, a to je hra, ktorá nám svedčí. Máme to v skupine výborne rozohrané a v januári chceme spečatiť postup na majstrovstvá Európy víťazstvami nad Čiernou Horou a na Islande.“

Tabuľka C-skupiny

1. Slovensko 4 3 1 9:4 9

2. Čierna Hora 3 2 1 8:3 7

3. Moldavsko 4 2 2 7:8 5

4. Island 3 0 3 0:9 0

Zostávajúci program SR v C-skupine:

sobota 5. 1./nedeľa 6. 1. 2019: Slovensko – Čierna Hora

streda 9. 1. 2019: Island – Slovensko