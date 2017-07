Slovenskí volejbalisti zdolali v prípravnom zápase na majstrovstvá sveta Bielorusov

PÚCHOV 13. júla (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti v Púchove uspeli v prvom z trojice medzištátnych prípravných stretnutí proti Bielorusom, vo štvrtok ich zdolali 3:1 (20, -15, 19, 14).

Dramatický druhý set

Zverenci Andreja Kravárika ťahali za kratší koniec iba v druhom sete. Druhé púchovské meranie síl je na programe v piatok (18.00 h), tretie v sobotu (15.00 h). Kapitánom SR bol smečiar František Ogurčák, seniorský reprezentačný debut absolvovali Marián Vitko a aj Július Firkaľ.

Pre obe mužstvá ide o prípravu na budúcotýždňový turnaj G-skupiny v belgickom Kortrijku (19. – 23. júla) v rámci záverečnej III. fázy európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Talianska a Bulharska.

Postúpia len najlepší

V Kortrijku sa predstaví sexteto z druhých priečok skupín májovej II. fázy kvalifikácie – vedno so Slovákmi a Bielorusmi aj Nemci, Estónci, Španieli a domáci Belgičania.

Hrať sa bude najspravodlivejším systémom – každý s každým. Na MS postúpi iba najlepší. Slovensko dosiaľ na svetovom šampionáte neštartovalo.

Medzištátny prípravný zápas volejbalistov – Púchov – štvrtok:

Slovensko – Bielorusko 3:1 (20, -15, 19, 14)

Zostava a body SR: Ondrovič 11, Ogurčák 8, Gavenda 7, Palgut 1, Prešinský 6, Kriško 10, libero Vitko (M. Petráš 10, Končal 1, Halanda 4, Firkaľ)

Hlas (zdroj: svf.sk):

Andrej Kravárik (tréner SR): “Keď sa vyhráva – a je jedno, akým spôsobom – tak sa to počíta. O to viac, že máme v tíme veľa mladých hráčov. Do zápasu nastúpili aj hráči, ktorí od začiatku mája neboli v príprave. Víťazstvami sa každý tím posúva ďalej, mentálne aj výkonnostne. Družstvo tak naberá odvahu, skúsenosti a túžbu dosiahnuť ďalšie víťazstvá. V ďalších dueloch dostanú šancu aj iní hráči, no zmeny budeme robiť citlivo, pretože na kvalifikáciu potrebujeme vykryštalizovať základnú zostavu.”