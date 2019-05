Slovenskí voliči prejavili o voľby do Európskeho parlamentu väčší záujem ako v minulosti

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Je pozitívne, že voliči prejavili väčší záujem o voľby do Európskeho parlamentu ako v predchádzajúci rokoch. Uviedol to pre agentúru SITA riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

„Snáď to čiastočne znamená, že nás zaujímajú aj veci, ktoré sa týkajú medzinárodného spoločenstva, ktorého sme integrálnou súčasťou ,a nie sme len etnocentricky zameraní. Vyššia účasť je pravdepodobne aj výsledkom mobilizácie na účasť cez rôzne aktivity aj mimo politických strán,“ uviedol.

Mobilizácia aj u kotlebovcov

Dodal, že zjavne k vyššej účasti prispeli voliči na jednej strane proeurópskej koalície PS-Spolu, ktorí boli naozaj nadpriemerne mobilizovaní, ale na druhej strane aj protieurópskej ĽSNS.

„Výsledky zároveň poukazujú na to, že zjednodušovanie vzťahov Slovenska a EÚ na vyhlásenia o návrate kompetencií z Bruselu na Slovensko ako jednoduchého riešenia krízy EÚ nemali taký silný mobilizačný efekt,“ dodal Slosiarik.

Účasť slovenských občanov na voľbách do Európskeho parlamentu (EP) je dlhodobo nízka. V prvých voľbách do EP v roku 2004 bola na Slovensku účasť 16,96 percenta. Na voľbách v roku 2009 sa zúčastnilo 19,64 percent a slovenských voličov.

Doposiaľ najnižšia účasť na voľbách do EP bola na Slovensku v máji 2014, a to 13,05 percenta. Zároveň bola najnižšia spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Podľa neoficiálnych výsledkov bola účasť na sobotných voľbách do EP 20,1 percenta.

Odhady pre PS-Spolu

Voľby do Európskeho parlamentu by podľa predbežných výsledkov vyhrala koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu. Odhaduje sa, že ich zisk by mohol byť zhruba 20 percent.

Druhý Smer by mal podľa neoficiálnych predbežných výsledkov získať okolo 15 percent. Zisk strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko sa odhaduje 12 percent.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa s 9,69 percenta podľa predbežných výsledkov umiestnilo na štvrtom mieste, s 9,6 percenta nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS). Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by malo mať nad päť percent.

Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov. Oficiálne výsledky oznámi Štatistický úrad SR v nedeľu okolo 23:00.