Slovensko 2040: Boj za lepšiu krajinu odštartoval. Voči zvyšku Európy ťaháme za kratší koniec, vieme to však zvrátiť

Generácia Slovákov, ktorí vyšli v novembri 1989 do ulíc štrngať kľúčmi za slobodu a demokraciu, mala po krk života v uzavretej krajine. Odmietala viac fungovať v zaostalej spoločnosti, ktorá nie je schopná konkurovať západu. Už o pár dní tomu bude 32 rokov, čo sme vďaka ich odvahe uverili v lepšiu budúcnosť a začali na nej pracovať. Na tohtoročnom jubilejnom 20. ročníku medzinárodného kongresu ITAPA 2021 zistíte, že dnes sme to práve my, ktorí vedú boj za modernú, zdravú, vzdelanú a zelenú krajinu. Jednoducho, za fungujúce Slovensko. Sľubujeme, že na ITAPA 2021 s podtitulom Ako sa stať najlepším! nebude o vízie núdza. Čo sa dozviete?

Päticu nápadov z dielne SAV, kde by mala byť naša krajina o 20 rokov. O ideu požiadala prezidentská kancelária, dodnes však neuzreli svetlo sveta. ITAPA to zmení. Verejnosti dá na základe vlastného prieskumu odpoveď na to, kde by mohla byť naša krajina o 20 rokov a porovná to s nápadmi múdrych hláv z nedávnej minulosti. VOX populi vs. odborníci.

Mať fungujúce zdravotníctvo je pre modernú krajinu kľúčové. Hoci sa nám to nedarilo dosiahnuť 17 rokov, rezort pod vedením Vladimíra Lengvarského to chce dokázať.

Ako zo Slovenska vybudujeme nielen inovačnú, ale aj zelenú veľmoc? Odpovedia politické špičky, uznávaní odborníci a rešpektovaní manažéri významných firiem.

Desiatky domácich i zahraničných spíkrov budú spolu diskutovať na ITAPA 2021 už o pár dní.

ITAPA je 3-dňová, pričom každý deň cielime predovšetkým na jednu oblasť. V pondelok sa budú riešiť najmä témy ohľadom digitalizácie krajiny, reformy verejnej správy, či moderných technológií pre mestá a kraje. Kam pôjde 20 miliárd z Plánu obnovy a odolnosti? V utorok budeme zisťovať, aké Slovensko chceme mať o 10 či 20 rokov, čo máme podporovať a v čom môžeme byť najlepší na svete. Dokážeme z našej krajiny urobiť inovačnú veľmoc? Zameriame sa aj na reformu zdravotníctva, modernizáciu regionálneho školstva a transformáciu priemyslu. Tretí deň, teda v stredu, ponúkneme deň nabitý prednáškami a diskusiami na tému bezpečnosti – nielen v online svete. Zaujímavou čerešničkou na torte bude téma európskeho kozmického výskumu a tiež podvečerný ITAPA Open Talk na tému hybridných hrozieb a dezinformácií v digitálnom priestore so 4 ministrami súčasnej garnitúry. Skutočne – je sa na čo tešiť.

Experti na rôzne oblasti vystúpia v unikátnych tematických diskusiách ITAPA OPEN TALK v závere každého dňa kongresu.

Od 8. – 10. novembra 2021 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza.

Cieľ: krajina, v ktorej chceme žiť

Najvyššou hodnotou krajiny je mať zdravých občanov. Fungujúce zdravotníctvo je – ako nám naplno ukázala aj pandémia spojená s ochorením COVID-19 – pilierom budúcnosti našej krajiny. Je preto pochopiteľné, že prvých 822 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré majú na Slovensko doraziť každým dňom, pôjde predovšetkým do zlepšenia tejto oblasti. A začne sa vo veľkom. Ministerstvo zdravotníctva SR chce totiž uskutočniť prelomové systematické zmeny, ktoré sa doteraz – napriek viacerým snahám – nepodarilo nikomu zrealizovať. „Máme na dosah reformu, ktorá pacientom prinesie kvalitnú, adresnú zdravotnú starostlivosť, čo znamená viac zachránených životov a zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí, lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom zase kvalitnejšie podmienky na svoju prácu. Motivácia je o to väčšia, že na ňu nadväzujú historické nesmierne potrebné investície do rekonštrukcie a výstavby nemocníc z európskych peňazí,“ vyhlásil Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva. Už dnes je jasné, že peniaze pôjdu do výstavby nových či rekonštrukcie starších nemocníc, to ale nestačí. Na akých ďalších dôležitých zmenách ministerstvo pracuje? Odpovie šéf rezortu zdravotníctva hneď v úvodnom paneli druhého dňa kongresu ITAPA 2021.

V akej krajine chceme, aby žili naše deti?

Všetci tí, ktorí sa zúčastnili novembrovej revolúcie, mali istú predstavu o tom, ako by malo Slovensko vyzerať. Dnes, v čase celosvetového boja s epidémiou, snáh o reštart ekonomík, klimatických zmien, ale aj nových technológií a inovácií odpoveď na otázku ‚V akej krajine chceme, aby žili naše deti?‘ však taká jednoznačná nie je. Pre ITAPA je kľúčové zistiť to, keďže všetky tieto faktory zmenia svet.

Nad tým, kam by sa malo Slovensko dostať o 20 rokov, sa zamýšľal pred piatimi rokmi aj bývalý prezident Andrej Kiska . Požiadal preto Slovenskú akadémiu vied (SAV) na čele s predsedom Pavlom Šajgalíkom , ktorý bude diskutérom úvodného panelu 2. dňa ITAPA: Next Generation Slovakia, aby mu ponúkla víziu našej krajiny. Hoci rozsiahlejšia štúdia nikdy neuzrela svetlo sveta, prišli aspoň prvé nápady od pätice múdrych Slovákov. ITAPA ich má exkluzívne k dispozícii a ako zaujímavosť ich zverejní práve v úvodnom paneli druhého konferenčného dňa. Do aktuálneho hlasovania o tom, v akej krajine chcem žiť spolu s našimi deťmi a kam konkrétne by sa mal náš štát posunúť, zapojí ITAPA aj širšiu verejnosť a účastníkov kongresu. Už 20 rokov je totiž ITAPA platformou pre otvorený dialóg a mienka verejnosti tu má svoje miesto.

Hranice sveta sa nanovo prekresľujú

Dnes sme to my, ktorí stojíme pred výzvou zmeniť svet. Čiara medzi úspešnými a neúspešnými, bohatými a chudobnými, mentálne chorými či zdravými, ale aj slobodnými a neslobodnými sa nanovo určí. A hoci sa na to môžeme tešiť, mali by sme vedieť, že pre Slovensko nastane veľmi ťažké obdobie. „Budeme totiž bojovať rovno na dvoch frontoch. Kým na prvom budeme dobiehať reformy, ktoré sme zanedbali v posledných desiatich rokoch, na druhom fronte budeme musieť hľadať odpovede na nové výzvy. Budeme potrebovať lídrov, inovátorov, víziu a odhodlanie,“ vraví Vladimír Šucha, politický poradca UNESCO s tým, že najdôležitejším prvkom na zvládnutie revolučných zmien je odolný a v hodnotách ukotvený človek: „Takých potrebujeme formovať aj u nás. Musíme zvládnuť zmeniť naše potreby z ‚mať‘ na ‚byť‘. Slováci si myslia, že sme materiálne chudobní a potrebujeme mať čoraz viac, ale dáta hovoria, že v porovnaní s Európanmi nám chýba predovšetkým vzájomná dôvera, sociálne zručnosti, tolerancia a férovosť.“

Je už budúcnosť napísaná alebo ju máme šancu písať spolu s krajinami, ktoré sú pred nami? Staneme sa potom štátom, v ktorom chcú naši ľudia žiť? Alebo sme odsúdení zostať na periférii Európy? Aj na tieto otázky budú 9. novembra reagovať odborníci naprieč rôznymi oblasťami, okrem Pavla Šajgalíka a Vladimíra Šuchu napríklad aj Svetlana Síthová, štátna tajomníčka ministerstva školstva, Jozef Masarik, prorektor pre vedu, projektovú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity Komenského , alebo Michaela Kršková z Úradu vlády zodpovedná za inovácie. Naplníme u nás víziu Európy – stať sa vzdelanou, zdravou, nediskriminujúcou a modernou spoločnosťou, ktorá žije v udržateľnom prostredí Európskej únie?

Lídri musia ísť príkladom

Mať dlhodobo zdravých občanov znamená žiť zdravý život. Aby sa nám to však podarilo, musíme si priznať, že len modernejšie zdravotníctvo na to nestačí. Pokiaľ totiž súbežne so zlepšovaním krajiny nebudeme pracovať aj na skvalitňovaní životného prostredia, hráme vopred prehranú hru. A čoraz viac si to uvedomuje aj Európska únia, ktorá na realizáciu zmien v prospech životného prostredia vyčlenila z plánu obnovy nemalý obnos peňazí. Len snaha Európskej únie ale nestačí. Ak tu totiž chceme dosiahnuť zásadnú zmenu, musíme sa oprieť o lídrov. Dobrou správou v tomto smere je – že práve lídri sú za. Napríklad SPP , čo je najväčší dodávateľ energií u nás, už realizuje viacero projektov zameraných na dekarbonizáciu plynárenstva. „Pripravujeme projekty na výrobu bioplynu a biometánu z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorého zhodnotením je možné udržateľným spôsobom získať „zelený“ plyn využiteľný pri výrobe elektriny a tepla alebo v priemysle,“ vraví generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák. Ako ďalej podotýka, veľký priestor pre rozvoj vidí v oblasti lokálnej výroby, samospotreby a skladovaní elektriny priamo u odberateľov. A to veľkých, akými sú priemyselné podniky, ale aj menších – vrátane domácností. „Ako dodávateľ máme priamy kontakt s odberateľmi, ktorým vieme poskytnúť potrebnú podporu pri zavádzaní nových riešení. Prevádzkovateľom infraštruktúry vieme zas poskytnúť podporu v stabilizácii sústavy prostredníctvom služieb agregácie flexibility,“ objasňuje Richard Prokypčák.

Avšak to, v čom SPP vyniká, je čistá elektrina. Že sa vám to – vzhľadom na core biznis SPP – nepozdáva? Potom vás presvedčí ich produkt s rovnomenným názvom Čistá elektrina. SPP je totiž už druhým rokom výkupcom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, ktorú produkuje viac ako 2 800 malých výrobcov elektriny na Slovensku. „Nimi vyrobenú elektrinu dodávame našim zákazníkom. Ponúkame im tak možnosť využívať vo svojej domácnosti alebo firme výhradne elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, ktorá je krytá zárukami takéhoto pôvodu ,“ reaguje generálny riaditeľ SPP. Richard Prokypčák vystúpi na ITAPA 9. novembra v paneli Next generation EU – Next generation Slovakia.

Nestačí byť dobrý. Musíme byť v niečom najlepší

Tak ako slobodu a demokraciu nedostala žiadna generácia darom, rovnako je potrebné súperiť o inovácie, pretože tie sú hlavným nástrojom ekonomického rastu. Dnes tu extrémne zaostávame, keďže podľa renomovaného hodnotenia Global Innovation Index sme na 40. mieste v rebríčku zavádzania inovácii, pred nami sú dokonca krajiny ako Cyprus, Bulharsko, či Malajzia. Ak chceme docieliť zmenu, naša generácia musí riskovať a vymyslieť niečo unikátne a bezkonkurenčne najlepšie. Či už je reč o priemysle, zdravotníctve, alebo technológiách – čo by to malo byť? Dobrý byť nestačí, v čom vieme byť najlepší na svete? Odpovede aj na tieto otázky nám ponúkne záverečná debata druhého dňa ITAPA OPEN TALK . V tomto unikátnom formáte, ktorého moderátorom bude šéfredaktor slovenského Forbesu Juraj Porubský , sa totiž na jednom mieste stretnú uznávaní odborníci. Je teda na mieste očakávať, že ich názory a myšlienky ovplyvnia to, akú cestu si nakoniec zvolíme. A zaujímavejšie to bude o to viac, že celú diskusiu odštartujeme zverejnením ITAPA online prieskumu, kde verejnosť sama hlasuje, v čom by Slovensko mohlo byť najlepšie na svete. Kto bude v utorok na ITAPA OPEN TALK diskutovať? Reformátor a bývalý minister financií SR Ivan Mikloš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič, úspešný podnikateľ a investor Peter Lukeš, zakladateľ inovátorskej spoločnosti Simplicity Andrej Krúpa, prezident ITAS Emil Fitoš a Martin Kanovský z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

