Malí či veľkí, generácia X, Y či Z: na známosť sa dáva, že kto dobrodružne objaviť chce slovenské regióny, hrady a zámky, tradície a kroje či pokrmy írečité spoznať chce, nech do Lidla sa zberá!

V Lidli opäť dostanete viac, tentokrát si okrem nákupu môžete odniesť so sebou kus Slovenska! Za každých 20 € hodnoty tovaru automaticky dostanete balíček nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Nalepte ich spolu so svojimi deťmi do dobrodružnej nálepkovej knihy o našich regiónoch a spoznajte tak našu krásnu krajinu o čosi lepšie. Súčasťou každého balíčku je aj hlasovacia kartička, vďaka ktorej môže základná či stredná škola podľa vášho výberu získať vzdelávacie pomôcky za desaťtisíce eur! Všetko podstatné a tiež hlasovací formulár je na stránke www.malovaneslovensko.sk.

Foto: Lidl

„Slovenskô je naša najmladšia privátna značka a zároveň jeden zo spôsobov ako pomáhame našej krajine a slovenským dodávateľom. Už viac ako rok ponúkame pod Slovenskôm našim zákazníkom niečo tradičné v modernom šate. Slovenskô sú typické slovenské produkty v originálnych a neprehliadnuteľných obaloch. Vďaka tejto značke naši zákazníci spoľahlivo vedia, že tieto mliečne, mäsové, pekárenské výrobky, ale aj ovocie či zelenina pochádza priamo od slovenských dodávateľov,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezortu nákupu. Privátnu značku Slovenskô a spolu s ňou aj typické slovenské výrobky vďaka Lidlu spoznávajú aj zákazníci diskontu v zahraničí.

Foto: Lidl

Spoznajte 27 regiónov Slovenska: Malokarpatsko, Hont, Podpoľanie, Novohrad, Abov a mnohé ďalšie. Zoznámte sa so zaujímavými faktami z našej histórie, objavte slovenské ornamenty, remeslá a naučte sa čo – to aj z nárečí. „Verím, že aj táto naša kampaň podporí pandémiou ťažko skúšaný domáci cestovný ruch podobne ako náš predošlý projekt ´Slovensko, krajina zážitkov. Každý kto si prelistuje knižku ´Slovenskô ako maľované´, zistí aká krásna je naša krajina, ktorá má všetko – vysoké hory a tiež mnoho riek a vodných nádrží. Na svoje si prídu milovníci turistiky a rovnako aj tí, ktorí uprednostňujú kúpanie. Deti a ich rodičia získajú mnoho užitočných a lákavých tipov na kratšie výlety a tiež dlhšie dovolenky. Na Slovensku je stále čo objavovať a pritom je všetko na dosah ruky. A ak chcete objavovať typicky slovenské produkty, stačí zavítať do najbližšieho Lidla a siahnuť po značke Slovenskô,“ doplnil Martin Nagy.

Foto: Lidl

Ako je známe, v Lidli vždy dostanete viac a inak tomu nie je ani pri akcii „Slovenskô ako maľované“. Súčasťou akcie je aj súťaž o vzdelávacie pomôcky, do ktorej sa môžu zapojiť všetky slovenské základné a stredné školy. Lidl ich podľa veľkosti rozdelil do ôsmych kategórií, ktorých víťazi získajú výpočtovú techniku za tisíce eur. Celkovo rozdá Lidl školám IT vybavenie v hodnote 180 000 €! „Vzdelávanie je dlhodobo jednou z našich priorít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Už v minulosti sme pre školákov a škôlkarov pripravili učebné pomôcky na dôležité témy ako dopravná výchova a prvá pomoc, organizovali sme súťaž Ekohra a od roku 2015 podporujeme blízke školy pri našich nových predajniach. Slovenskô ako maľované spája oba tieto prístupy – nové vedomosti a možnosť získať užitočné vzdelávacie pomôcky,“ vysvetlil marketingový riaditeľ Lidla Branislav Brzula.

Foto: Lidl

Balíčky s nálepkami je možné zakúpiť si za 0,49 €, unikátna nálepková kniha bude vaša za 2,99 €.

