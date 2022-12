Slovensko bude mať na Rely Dakar historicky prvého štvorkolkára, Juraj Varga sa už cíti byť pripravený

Slovenský štvorkolkový pretekár Juraj Varga sa premiérovo predstaví na najprestížnejších motoristických pretekoch sveta, na Rely Dakar 2023 v Saudskej Arábii bude historicky prvý účastník zo Slovenska v kategórii štvorkoliek (Quad).

V sezóne 2022 obsadil druhé miesto vo Svetovom pohári Cross Country.

Jeho krajan Marek Sýkora zažije už piatu Rely Dakar v kariére, v triede automobilov si opäť zajazdí ako navigátor s Čechom Miroslavom Zapletalom.

V tomto roku súťažili vo Svetovom pohári Cross Country Bajas a stali sa tiež vicemajstrami Saudskej Arábie v rely.

Varga má určitú predstavu

„Priznám sa, že úplne presne neviem, do čoho idem, ale predstavu mám. Snažil som sa pozbierať čo možno najviac informácií od jazdcov. S mnohými spolupracujem, či už sú to českí jazdci, ale aj Slovák Marek Sýkora, ktorý robí navigátora, mi veľmi pomáhal. Dosť nás všetkých organizátor straší tým, že sa pôjde pustá končina a veľké duny. Priznám sa, že keď som tie duny videl, neveril som vlastným očiam. V živote by mi nenapadlo, že pieskové duny môžu byť také vysoké. Ďalšia vec je, že som ešte nikdy nešiel štrnásť dní trvajúcu súťaž, takže uvidíme, čo bude. Cieľom je dôjsť až do cieľa, takže dúfam, že sa to podarí,“ povedal Varga v tlačovej správe od Miroslava Majlátha.

Tridsaťjedenročný rodák z Nitry mal možnosť štartovať už na Rely Dakar 2022, ale účasť odriekol.

„Koncom minulého roka som mal v pláne ísť Dakar. Keďže som človek, ktorý musí mať istotu, tak sme sa v tíme dohodli, že ešte nie je ten správny čas. Potrebovali sme pripraviť novú techniku a ja som sa tiež musel trochu viac vyjazdiť. Tak som si radšej chvíľu počkal a asi som dobre urobil. Techniku máme výbornú, zázemie vybudované a vyjazdený som podstatne viac ako pred rokom. V sezóne 2022 sme absolvovali svetové podujatia, ktoré mi dali strašne veľa. Teraz sa cítim byť pripravený na Rely Dakar,“ dodal Juraj Varga, ktorý splnil prísne kritériá a dostal sa medzi 20 účastníkov kategórie Quad.

Vedeli, do čoho idú

Sýkora so Zapletalom budú jazdiť v aute Ford F150 EVO, na Rely Dakar 2022 obsadili 14. pozíciu v triede T1.1 4×4 ako najlepší z českých a slovenských účastníkov.

„Začínal som s Dakarom v Južnej Amerike. V roku 2020 sa táto najznámejšia svetová súťaž presunula do Saudskej Arábie, kde sa má konať minimálne päť rokov za sebou. Spoločne s českým jazdcom Miroslavom Zapletalom, ktorého navigujem, sme vedeli, do čoho ideme, keďže sme ešte pred prvým saudskoarabským Dakarom absolvovali viacero podujatí v tejto krajine. Teraz na nás už čaká piaty spoločný Dakar, takže dúfam, že všetko pôjde dobre a bude sa nám dariť,“ uviedol Marek Sýkora.

Chýbať nebude ani Svitko

Rely Dakar 2023 sa koná v dňoch 31. decembra 2022 až 15. januára 2023, pretekári rozdelení do siedmich kategórií absolvujú viac ako 8500 km v rámci 15 etáp, vrátane úvodného prológu na Silvestra.

Slovensko budú na podujatí reprezentovať aj Štefan Svitko v triede motocyklov a automobilová posádka Juraj Ulrich s Ľubošom Schwarzbacherom v triede Classic s vozidlom Mitsubishi Pajero.