Slovenské tenistky budú nenasadené v žrebe o postup na finále Fed Cupu 2020

Slovenská fedcupová reprezentácia tenistiek bude pri budúcotýždňovom žrebe kvalifikácie o postup na finálový turnaj Pohára federácie 2020 medzi nenasadenými tímami.

Podľa informácie na webe Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) sú reprezentačné družstvá krajín rozdelené na základe fedcupového rebríčka k 22. aprílu 2019.

Slovensko (15. v renkingu) sa ocitlo medzi osmičkou nenasadených spolu s Lotyšskom (12.), Kanadou (13.), Japonskom (14.), Ruskom (16.), Kazachstanom (17.), Brazíliou (18.) a Holandskom (19.).

Doma budú hrať len s tromi súpermi

Súperi pre tieto krajiny vzídu z okteta nasadených: USA (2.), Bielorusko (5.), Rumunsko (6.), Nemecko (7.), Španielsko (8.), Švajčiarsko (9.), Belgicko (10.) a Veľká Británia (11.).

Slovenský tenisový zväz (STZ) informuje, že istotu domáceho prostredia by mali Slovenky v prípade stretnutí s Bieloruskami, Španielkami a Švajčiarkami.

Ak by im žreb prisúdil Nemecko alebo Belgicko, hralo by sa u súpera. V prípade konfrontácie s Američankami, Rumunkami a Britkami by o výhode domácej pôdy rozhodol dodatočný žreb.

Žreb kvalifikácie, z ktorej sa víťazi prebojujú na finálový turnaj na antukových dvorcoch v Budapešti (14. – 19. 4. 2020), sa uskutoční v stredu 21. augusta 2019 od 13.00 h SELČ v Londýne. Stretnutia kvalifikácie sa budú hrať 7. – 8. februára 2020.

Nový formát Pohára federácie

Pohár federácie sa od budúce roka bude podľa vzoru Davisovho pohára hrať v novom formáte. Istú účasť na finálovom turnaji, na ktorom bude štartovať dovedna 12 tímov, má kvarteto.

Tvoria ho Austrália, Francúzsko ako finalisti tohtoročnej edície ženskej tímovej súťaže, Maďarsko ako domáci organizátor a dopĺňa ich Česko. Najúspešnejšej krajine ostatných rokov PF, ktorá od roku 2011 získala šesťkrát víťaznú trofej, udelila ITF v stredu voľnú kartu, takže nebude musieť hrať kvalifikáciu.

Slovenské tenistky sa v apríli udržali v II. svetovej skupine, keď na antuke bratislavského NTC zdolali Brazílčanky 4:0. Vďaka novému modelu súťaže a rozšíreniu svetovej skupiny na 16 tímov budú mať v prípade triumfu vo februárovom kvalifikačnom súboji už na jar šancu zabojovať o cennú trofej.