Slovensko bude na Svetovom pohári reprezentovať 13 vodnoslalomárov, Slafkovský využil voľno na oddych

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Na zostávajúcich dvoch kolách Svetového pohára vo vodnom slalome bude Slovensko reprezentovať dovedna trinásť lodí, pričom v porovnaní s predchádzajúcimi troma kolami prišlo v tíme k piatim zmenám.

Do slovinského Tacenu odcestovalo rovnaké kvarteto kanoistov, aké štartovalo na pretekoch SP aj v Liptovskom Mikuláši, poľskom Krakove a nemeckom Augsburgu (a bude aj o týždeň v španielskom Seu d’Urgell) – Alexander Slafkovský, Michal Martikán, Matej Beňuš, Marko Mirgorodský. Slafkovský je lídrom hodnotenia kanoistov v SP.

„Všetci naši singlisti sú v prvej jedenástke a majú na to, aby pokračovali v dobrých výsledkoch,“ hovorí tímlíder slovenskej výpravy na Svetových pohároch Lukáš Giertl.

Idú podľa kritérií nastavených pred sezónou

Naopak, medzi kajakárkami sa vymenia všetky tri pretekárky, keď Elišku Mintálovú, Michaelu Haššovú a Elenu Kaliskú nahradili Lucia Murzová, Soňa Stanovská a Kristína Nevařilová. Medzi kajakármi zostávajú Martin Halčin a Jakub Grigar, Jakuba Stanovského nahradí Andrej Málek, medzi kanoistkami sa k dvojici Monika Škáchová, Soňa Stanovská pridá Simona Glejteková, ktorá nahradí Simonu Macekovú. „Ideme podľa kritérií nastavených pred sezónou,“ povedal Giertl o zmene v zložení tímu.

Štvrté kolo SP sa uskutoční v slovinskom Tacene na predmestí Ľubľany od 31. augusta do 2. septembra. „Po príchode do Tacenu sme mali problém a prvý tréning sme mali bez známeho úvodného skoku, čo je najťažšia časť na trati,“ informoval Giertl. Seu d’Urgell bude hostiť svetovú špičku od 7. do 9. septembra. Vrcholom sezóny budú od 25. do 30. septembra majstrovstvá sveta na olympijskom kanáli v brazílskom Riu de Janeiro.

Slafkovský využil dlhú pauzu na oddych

Prvé tri kolá SP boli ešte na prelome júna a júla, takže v tomto seriáli sa bude v Tacene jazdiť po takmer dvojmesačnej pauze. „Starší si medzitým trochu oddýchli, mladší mali súťažné obdobia a absolvovali MS aj ME,“ dodal Giertl.

„Do Tacenu sa vždy rád vraciam. Dlhú pauzu som využil na oddych a verím, že som dobre pripravený na druhú časť sezóny. Veľmi nevnímam, že som líder hodnotenia. Verím, že teraz ukážem to, čo mám natrénované,“ povedal Alexander Slafkovský, ktorý v júni 2017 získal v Tacene zlato na majstrovstvách Európy.